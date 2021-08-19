وزير الإسكان يتفقد تشطيبات «الحي الحكومي» بالعاصمة الإدارية

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته الموسعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي استمرت نحو 5 ساعات، بتفقد أعمال التشطيبات النهائية، لرصف الطرق، وأعمال تنسيق الموقع العام بالحي الحكومي.

وتفقد وزير الإسكان التشطيبات النهائية وأعمال تنسيق الموقع العام، والتى تشمل أعمال «الأرصفة - اللافتات المرورية - الإنارة - غيرها»، بمحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي.

ويبلغ طول المحور 12 كيلومترا كمرحلة أولي بداية من مسجد الفتاح العليم وحتى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ويُعد أحد أهم شرايين محاور الطرق، ومداخل العاصمة الإدارية الجديدة بعرض 124 متراً، ويمتاز المحور بجمال التصميم، ويربط العاصمة الإدارية بمدينة القاهرة الجديدة.