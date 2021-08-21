وزير القوى العاملة يوجه رسالة لمواطني بورسعيد بشأن «الوظائف الوهمية»

طالب محمد سعفان وزير القوى العاملة، مواطني بورسعيد، بالإبلاغ الفوري عن مروجي الوظائف الوهمية، قائلًا: «في حالة الإعلان عن وظيفة وتقدم إليها راغب العمل ووجد أنها وهمية و«انضحك عليه» أو مختلفة عن تفاصيل الإعلان، يجب الإبلاغ الفوري عبر صفحة وزارة القوى العاملة أو محافظة بورسعيد»، مؤكدًا أن الدولة ترصد وتحاسب المقصرين في العهد الذهبي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال حضور وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، ختام فاعليات مبادرة مصر بكم أجمل لذوي الهمم التي تنظمها مديرية القوى العاملة ببورسعيد ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت الفعاليات تكريم الشركات التي ساهمت في توفير فرص عمل لذوي الهمم، وفريق عمل مبادرة «مصر بكم أجمل»، وعدد من العاملين بالمديرية الذين خرجوا على المعاش مؤخرًا.

وقال الوزير، إن مبادرة مصر بكم أجمل، جزء من مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعمل كمرحلة أولى في 60 مركزًا وتابعًا بتكلفة تزيد عن 700 مليار جنيه.

سعفان.. نفتخر بالقيادة السياسية التى ترفع من شأن المواطن

وأضاف «سعفان»: يجب علينا الفخر بالقيادة السياسية التى ترفع من شأن المواطن في كل مكان وتقدم له مختلف الخدمات، مؤكدًا على دور المواطن في الاجتهاد والعمل وبذل الغالى والنفيس لدعم الوطن، وأيضا محاربة الشائعات التى تستهدف هدم الدولة المصرية.