«ماعت» تصدر دراسة تكشف حصيلة 8 سنوات من الإرهاب في مصر: 1216 واقعة

أصدَرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة بعنوان «راجع بَاهِظٌ الثمن: حصيلة ثماني سنوات من الإرهاب في مصر»، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، وهو اليوم الموافق 21 أغسطس من كل عام والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تكريم ودعم ضحايا الإرهاب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.

وقد استغلت مؤسسة «ماعت»، هذه المناسبة لتذكير والتنبيه بأنّ بعض الشركاء في الإنسانية يحرمون من مقوّمات الحياة الطبيعية من أمن واستقرار وطمأنينة بسبب الاعتداءات الإرهابية التي ألمّت بهم، ممّا يستدعي الوقوف معهم فضحايا الإرهاب ما زالوا يكافحون لإسماع أصواتهم أملاً في تلبية احتياجاتهم، وغالبًا ما يشعر أولئك الضحايا بالإهمال بمجرّد تلاشي التأثّر الفوري للهجمات الإرهابية، الأمر الذي تترتب عليه عواقب وخيمة عليهم.

العلاقة بين الإرهاب وحقوق الإنسان

وأكّد التقرير على أن المنظومة الأممية والسياقات الحقوقية بقيت عاجزة عن مجاراة هذه الظاهرة المدمرة، وبقيت أدواتها قاصرة عن ملاحقة تلك التنظيمات أو محاسبة من يقفون ورائها ويستفيدون من وجودها، وهنا برزت إشكالية العلاقة بين الإرهاب وحقوق الإنسان، فما بين مطالبات بتوفير ضمانات لاحترام حقوق الإنسان في سياق الحرب على الإرهاب من جانب، ومطالبات بتطوير الحرب على الإرهاب من منطلق حماية الحق في الحياة والحق في التنمية من جانب آخر، وقفت المنظومة الأممية في حيرة وموقف لا تُحسَّد عليه، في حين أن نزيف الدماء لم يتوقف، وسط عجز دولي وتقصير واضح.

وفيما يتعلق بمصر، فقد كشفت الدراسة أنَّ 59% من إجمالي العمليات الإرهابية استهدف بشكل أساسي قوات الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية والعسكرية، في حين بلغ معدل استهداف المدنيين والمنشآت العامة والخاصة نحو 33% من إجمالي العمليات الإرهابية، فيما بلغت نسبة استهداف الأقباط ومنشآتهم الدينية والخاصة نحو 7% من إجمالي وقائع الإرهاب، وشكلت عمليات الاغتيال نسبة 1% المتبقية.

ووفقًا للدراسة، لم تَنْجُ محافظة مصرية واحدة من مرمى نيران الجماعات الإرهابية، حيث شهدت جميع المحافظات أحداث عُنف وإرهاب خلال فترة الدراسة، فيما تمركزت غالبية العمليات الإرهابية في نحو 5 محافظات وهي «شمال سيناء، القاهرة، الجيزة، الفيوم، المنيا» بعدد 947 عملية إرهابية من أصل 1216 عملية شهدتها محافظات الجمهورية، أي بنسبة 78% من إجمالي أحداث العُنف والإرهاب.

وجاءت محافظات «أسوان، الوادي الجديد، مطروح" في ذيل قائمة المحافظات من حيث عدد وقائع الإرهاب، حيث سجلت المحافظات مجتمعة 8 عمليات إرهابية فقط.

واحتلت شمال سيناء صدارة المحافظات الأكثر عُنفًا والتي شهدت 683 عملية إرهابية بنسبة 56% من إجمالي العمليات الإرهابية، تليها محافظة القاهرة بعدد 94 حادث إرهابي بنسبة 8%، ثم الجيزة بعدد 91 عملية إرهابية، وحلَّت الفيوم في المرتبة الرابعة بتسجيل 40 حادث إرهابي بنسبة 3%، ثم محافظة المنيا بتسجيل 39 حادث إرهابي بمعدل 3%.

العمليات والممارسات الإرهابية

من جهته، أكّد أيمن عقيل رئيس مؤسسة «ماعت»، أنَّ العمليات والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها وصورها، هي أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفي القلب منها الحق في الحياة، الذي هو الأساس الذي تقوم عليه جميع الحقوق، مشيرًا إلى أنَّ الإرهاب لم يعد جريمة محلية يمكن التحكم فيها وحصر نطاقها داخل أُطر جغرافية بعينها، بل أصبح عابرًا للحدود والحواجز الجغرافية، ولذلك ينبغي للمجتمع الدولي اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته.

وأضاف «عقيل»، أنَّ الضحايا يمثلون «البعد الإنساني للإرهاب»، وأن اليوم العالمي لضحايا الإرهاب بمثابة فرصة لتكريم وتخليد ذكرى هؤلاء الضحايا حول العالم.

بدوره، أوضح إسلام فوقي، مدير وحدة تحليل السياسات بالمؤسسة، أنَّ موجة العُنف الأكثر دموية في تاريخ مصر هي التي تلت رحيل الإخوان عن السُلطة، والتي استمرت عدة سنوات قبل أن تنجح الدولة في النهاية في تحجيمها بشكلٍ كبير.

وكشف مدير وحدة تحليل السياسات بالمؤسسة، أنَّ وقوع 1216 حادثًا إرهابيًا نتج عنه سقوط نحو 10 آلاف و663 ضحية ما بين قتيلٍ وجريح، حيث تمّ تسجيل 2965 حالة قتل، تكبدت قوات الجيش والشرطة نحو 1201 قتيل، فيما سقط من المدنيين نحو 1764 حالة، وعلى صعيد آخر، تمّ تسجيل 7698 حالة إصابة بواقع 1702 إصابة بين صفوف قوات الجيش والشرطة، ونحو 5996 إصابة بين المدنيين.