التشكيلي عصام درويش يحكي تفاصيل نحت تمثال محمود يس: بورتريه وقت شبابه

أعلن الفنان التشكيلي الدكتور عصام درويش، أستاذ النحت بجامعة حلوان، قرب انتهائه من أحدث منحوتاته وهو عبارة عن تمثال بورتريه لـ«فتى الشاشة» الفنان الكبير محمود ياسين، وذلك بتكليف من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومن المقرر أن يتمّ وضع التمثال في أحد الأماكن الثقاقية بالمحافظة.

عصام درويش: أنفذ تمثال محمود ياسين متطوعًا بعد تكليف المحافظة

وأضاف صاحب تمثال محمود يس، لـ«الوطن»، «أعمل حاليًا على استكمال تمثال الفنان محمود ياسين، حيث هاتفني المخرج محمد الدسوقي، المستشار الثقافي لمحافظة بورسعيد وطلب مني عمل تمثال محمود ياسين بتكليف من محافظ بوسعيد».

وشرح الفنان التشكيلي كواليس إنجازه للتمثال: «رحبت بتكليف المحافظة، حيث أقدر اللواء عادل غضبان لأنَّه محب للفنون، وتحمست لنحت التمثال متطوعًا لأني أحب الفنان الراحل محمود ياسين صاحب التاريخ الطويل في المسرح المصري والسينما، فهو قيمة ورمز مستمر حتى بعد رحيله، كما أنَّ ملامحه (حلوة) في النحت، لأنَّه ملامحه تجمع بين الجدية والصرامة والرومانسية في الوقت ذاته».

وتابع «درويش»: «اخترت شكل بورتريه لمحمود ياسين في مرحلة شبابه وفترة تألقه الفني»، مشيرا إلى أنَّ التمثال بأربعة أضعاف الحجم الطبيعي، متمنيًا أنَّ تتولى المحافظة صب التمثال من «خامة البرونز»، حيث سيتم وضعه في مكان مميز في بورسعيد.

ونوه إلى أنَّه نفذ من قبل مجموعة من التمثايل للمبدعين ومنهم، الدكتور طه حسين في اتحاد الكتاب، والكاتب توفيق الحكيم والشاعر أحمد شوقي بمكتبة الإسكندرية، ونجم النادي الأهلي المايسترو صالح سليم، وفاتن حمامة سيدة الشاشة العربية بساحة دار الأوبرا المصرية وأغلب هذه الأعمال تكون بتكليف من الجهات.

في سياق منفصل، كانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد احتفلا بتدشين شارع محمود ياسين في المحافظة ، مسقط رأس الفنان الراحل، وذلك في إطار اختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 2021، والذي افتتحه وزيرة الثقافة والمحافظ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.