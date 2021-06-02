25 فيلما جمعت محمود ياسين ونجلاء فتحي: رومانسية عابرة للزمن

نحو 25 فيلمًا سينمائيًا جمعت بين الفنان محمود ياسين الذي ولد في مثل هذا اليوم 2 يونيه من عام 1941 والفنانة نجلاء فتحي، حيث نجح «الوسيم» و«الجميلة» في جذب قطاع عريض من الجمهور إلى دور العرض للاستمتاع بأفلامهما التي اتسمت بالرومانسية، خاصة أن «الكيميا» التي جمعت النجمين على شاشة السينما جعلت منهما أحد أبرز أيقونات الحب في عالم الفن.

«الوسيم» و«الجميلة» سنوات من حب السينما

وفي يوم ميلاد محمود ياسين الـ80، وهى الذكرى الأولى بعد رحيله العام الماضي يوم 14 أكتوبر، ترصد «الوطن» أبرز الأفلام التي جمعت بين محمود ياسين ونجلاء فتحي من سبعينيات حتى ثمانينيات القرن الماضي في السطور التالية:

أختي

عام 1971 كان اللقاء الأول بين محمود ياسين ونجلاء فتحي من خلال فيلم «أختي» عن رواية إحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحوار محمد مصطفى سامي، وإخراج هنري بركات، وبطولة مديحة كامل، وسمير صبري، وزيزي مصطفى.

حب وكبرياء

عام 1972 قدم محمود ياسين ونجلاء فتحي فيلم «حب وكبرياء» تأليف يوسف عيسى ومحمد مصطفى سامي، وإخراج حسن الإمام والتي وصفت وقتها بأنها «أعظم قصة حب» وشاركهما البطولة حسين فهمي، وعماد حمدي، وسمير صبري، ومديحة كامل.

الوفاء العظيم

عام 1974 قدم محمود ياسين ونجلاء فتحي فيلم «الوفاء العظيم» للمخرج حلمي رفلة، وتأليف فيصل ندا، والذي يعرض دائمًا بالتزامن مع الاحتفال بنصر السادس من أكتوبر من كل عام، وشاركهما البطولة كمال الشناوي، وسمير صبري، ومريم فخرالدين، وعبدالمنعم إبراهيم، ويوسف شعبان.

لا يا من كنت حبيبي

عام 1976 قدم محمود ياسين ونجلاء فتحي فيلم «لا يا من كنت حبيبي» تأليف سعد شنب وفيصل ندا، وإخراج حلمي رفلة، وبطولة محمود المليجي، وسمير صبري، ونجوى فؤاد.

الشريدة

عام 1980 للكاتب نجيب محفوظ قدم محمود ياسين ونجلاء فتحي فيلم «الشريدة» من إخراج أشرف فهمي، وسيناريو وحوار أحمد صالح، وبطولة نبيلة عبيد، وصلاح نظمي، وإيمان.

مدافن مفروشة للإيجار

عام 1986 قدم الثنائي محمود ياسين ونجلاء فتحي فيلم «مدافن مفروشة للإيجار» من إخراج علي عبدالخالق، وتأليف إبراهيم مسعود، وظهر فيه المخرج الكبير حسن الإمام ممثلًا وجسد دور التُربي عايش عبد القوي عايش.