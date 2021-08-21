تأجيل دعوى منع اللاجئين من دخول الأراضي المصرية لـ16 أكتوبر 

أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة اليوم السبت، الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، والتي طالب فيها بمنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية، لجلسة 16 أكتوبر المقبل.

محامي يطلب سند إقامة للاجئين

وطالب المحامي، بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن الإفصاح عن سند الإقامة لهؤلاء اللاجئين، خاصة أنَّ منهم ما هو مقيم منذ 7 سنوات أو يزيد، وكذلك إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرارات لها قوة القانون باعتبار أن الدولة المصرية هي مركز إيواء لاجئ بصفة مؤقتة لحين ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو بلد الملجأ فضلاً عن إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرار ملزم بعـدم استيطان هؤلاء اللاجئين الأراضي المصرية.

وشرح المحامي، في دعواه، «خطورة أوضـاع اللاجئين والنازحين على أرض مصر والذين هم في حقيقة الأمر معتدين، بلدنا العظيمة ابتليت ومنذ قديم الأزل بالمعتدين البرابرة الطامعين بثرواتها وخيراتها بدءاً بالهكسوس البرابرة والروم الأكاسرة والفرس الجبابرة مروراً بالأشورين والمغول والتتار والمماليك والصليبين والفرنـسبين والإنجليز إلى أن ابتليت مصر بثورة 2011، والتي أظهرت حقداً دفيناً من الطامعين والحاقدين والمتربصين بالأراضي المصرية أمثال الجمهورية الفارسية إسرائيل قطر تركيا وغيرهـا مـن الدول الاستعمارية».

واضاف «عند فشل مخططهم الاستعماري فوجئنا بموجات استعمارية من نوع جديـدة، ألا وهي موجة اللاجئين والنازحين من أفارقة وعرب مثل الإريتريين والسوريين والعراقيين، واليمنيين وغيرهم إلى أن وصل عدد اللاجئين 15 مليون لاجئ أو يزيد».

وتابع: «زاد الأمر بلة قانون التجنس بتعديل أحكام القانون 89 لسنة 1960 والقانون 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية والذي أوكل منح الجنسية المصرية لرئيس الوزراء والذي هو آفة القوانين المصرية إذ من سيطلب الجنـسية المصرية، سوى أرباب الجريمة المنظمة والعملاء والجواسيس والخونة سواء بأشخاصهم أو بالإنابة عن أجهزة المخابرات العالمية المعادية والصديقة أيضاً للدولة المصرية ثم أليس فـي وجود اللاجئين ومشكلاتهم الأمنية والصحية والاجتماعية مما يرهق الدولة المصرية أكثر مما هي عليه من إرهاق أمني واجتماعي وصحي».