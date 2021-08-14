أبرزها تأييد قرار توحيد خطبة الجمعة.. حصاد مجلس الدولة في أسبوع

فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، تعرض «الوطن» أبرزها ما يلي:

حكم نهائي بتأييد قرار وزير الأوقاف توحيد خطبة الجمعة

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، في أغسطس 2021، نهائية الحكم التاريخي الذي أصدَره القاضي المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة ليوم الجمعة للأئمة والدعاة والخطباء على مستوى المساجد والزوايا بمصر، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.

وكانت محكمة القضاء القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف تنظيم موضوع الخطبة الموحدة للخطباء والأئمة بالمساجد والزوايا على مستوى الجمهورية.

11 سبتمبر نظر دعوى طلاب الدبلومة الأمريكية ضد وزير التعليم

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 11 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من المحامي بالنقض والدستورية العليا، عمرو عبدالسلام، بصفته وكيلا عن عدد من أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية بمصر، ضد وزير التربية والتعليم، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قراره الصادر بتاريخ 5 يوينو 2021، فيما تضمنه من عدم احتساب نتائج «اختبارات السات الدولية» خلال الفترة من 15 فبراير 2021 إلى 15 أغسطس 2021 بالنسبة لطلاب الدبلومة الأميريكية، وقصر احتساب نتائج هذه الاختبارات على الطلاب المقيدين بمدارس أمريكية خارج جمهورية مصر العربية فقط، أو الطلاب الذين اضطرتهم الظروف للسفر للخارج لمصاحبة الأسرة، ولديهم إقامة رسمية وشرعية بالخارج.

براءة قيادات بالتلفزيون من عرض مسلسلي «طرف ثالث ورقم مجهول» بالمخالفة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، ببراءة بعض القيادات باتحاد الإذاعة والتلفزيون، من الاتهام بإصدار تعليمات شفوية بعرض بعض المسلسلات على التلفزيون الرسمي في شهر رمضان، دون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للعرض.

بداية الواقعة بورود بلاغ للنيابة الإدارية من الإدارة المركزية للشؤون القانونية المركزية برئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون بشأن ما ورد بمذكرة هيئة الرقابة الإدارية من مخالفات شابت إجراءات شراء حق استغلال مسلسلات «نابليون والمحروسة»، و«طرف تالت» و«رقم مجهول»، وإجراءات بيع حق استغلال مسلسل «فرقة ناجي عطا الله» والمخالفات التي شابت عرض مسلسل «نابليون والمحروسة»، بالمخالفة للقواعد، مما حمّل ميزانية الاتحاد مبالغ مالية دون مبرر، فضلًا عن رفض بيع حق استغلال مسلسل «فرقة ناجي عطا الله» لبعض القنوات الخاصة، ووجهت الاتهامات لبعض قيادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإصدار تعليمات شفوية بعرض تلك المسلسلات دون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

حجز دعوى نقل «الزرايب» من أرض اللواء لجلسة 16 أكتوبر

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف، والتي طالب صاحبها فيها بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية، بالامتناع عن نقل منطقة جمع القمامة والمعروفة باسم «الزرايب»، والتي تضم مزارع تربية الخنازير من مكانها المعروف حاليًا بمنطقة أرض اللواء محازاة سور محور 23 يوليو، إلى إحدى المناطق الصحراوية، للحكم بجلسة 16 أكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40858 لنسة 74ق، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير البيئة، ووزير الزراعة، ووزير الإدارة المحلية.

مجلس الدولة يُنهي نزاعًا بين جامعة المنوفية و«محلية منوف» على 500 جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية في المطالبة بأجرة المثل للشقة رقم «130» المؤجرة بقصد استعمالها استراحة لأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف التابعة لجامعة المنوفية.

وقالت الجمعية في فتواها إنه في غضون شهر يناير عام 1990 وافق رئيس مجلس مدينة منوف على تأجير الشقة رقم «130»، التابعة لمجلس مدينة منوف والكائنة خلف مجلس المدينة، لصالح كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف بغرض استخدامها استراحة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مقابل قيمة إيجارية مقدارها 3 جنيهات و70 قرشًا شهريًا، على أن تكون مدة العقد مشاهرة.

وأوضحت أنه لما كانت الوحدة السكنية المشار إليها تُعد من الأموال الخاصة المملوكة للمحافظة «ممثلة في مجلس مدينة منوف»، وأن إجراءات تعديل القيمة الإيجارية سالفة البيان، قد تمت في إطار من السلطة التقديرية الممنوحة للوحدات المحلية في تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل، فأن الوحده المحلية قد جانبها الصواب في المطالبة بأجرة المثل.