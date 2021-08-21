مكالمة مدتها 60 ثانية.. اللغز في سقوط سيدة من الطابق الرابع بالوراق

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة الوراق، انتقل فريق ضم كل من محقق من النيابة العامة والمعمل الجنائي، وضباط المباحث، إلى مكان الواقعة، وفرضت القوات كردونا أمنيا في محيط الواقعة، وتوجه محقق النيابة وعاين الواقعة، وتبين من خلال المناظرة للجثة أن المتوفية مصابة بكسر في الجمجمة وكدمات في مختلف أنحاء جسدها، نتيجة اختلال توازنها وسقوطها من شرفة الطابق الرابع عقب معرفتها بوفاة أحد أقاربها، وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

التحفظ على الكاميرات

واستكمل فريق البحث والتحري ومحقق النيابة معاينة مسرح الجريمة، وتحفظت على الكاميرات القريبة من مكان العثور على الجثة، لمراجعتها وفحصها لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، فيما ناقشت القوات أقارب المتوفية الذين أكدوا عدم وجود شبهة جنائية، حيث أكدوا على أنها اختلت توازنها فور سماعها خبر وفاة أحد أقاربها أثناء حديثها في التليفون، وسقطت على الأرض جثة هامدة.

بداية الواقعة

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة، كانت بورود بلاغا من أهالي أحد شوارع منطقة الوراق، بسقوط سيدة من الطابق الرابع، بمجرد تلقي البلاغ، توجهت قوة من المباحث تحت قيادة العميد هاني شعراوي رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، وباشرت القوات التحقيق فى الواقعة، وتبين أن المتوفية تلقت مكالمة هاتفية مدتها قرابة 60 ثانية وتضمنت خبر وفاة أحد أقاربها وانطلقت صراخات منها وثواني معدودة واختل توازنها أثناء حديثها من شرفة الشقة وسقطت جثة هامدة، ولم تتهم أسرتها أحد بالتسبب في وفاتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.