مصرع ربة منزل سقطت من شرفة حزنا على غرق أحد أقاربها بالوراق

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الوراق، يفيد بمصرع ربة منزل بعد سقوطها من الطابق الرابع ووفاتها في الحال، وذلك بعد علمها بوفاة شاب من أفراد أسرتها.

مصرع شاب من أفراد أسرة السيدة

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وسؤال عدد من الشهود الذين أفادوا بأن السيدة سقطت من الطابق الرابع بعد علمها بوفاة شاب من أفراد أسرتها غرقًا خلال قضائه إجازة المصيف.

وأشارت التحريات، إلى أنه عقب علم زوجة عمه بخبر وفاته، تعرضت لصدمة وأصيبت بحالة من الحزن، وسقطت من الطابق الرابع، ما أسفر عن مصرعها.

وحُرر المحضر اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب الواقعة وتكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي تتولى التحقيق.

العثور على جثة متعفنة لفتاة أفريقية

وفي سياق منفصب، عثر عدد من الأهالي على جثة متعفنة لفتاة أفريقية داخل شقة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، ونُقلت الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي وأُخطرت النيابة العامة، التي انتقلت للمعاينة، وقررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وتلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال لمكان الواقعة وفحص الجثة تبين أنها في حالة تعفن رمي كامل، وتم نقلها للمشرحة لبيان أسباب الوفاة، ووجود شبهه جنائية من عدمه.

وكلفت المباحث بإخطار سفارتها لإنهاء إجراءات سفر الجثة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تتولي التحقيق في الواقعة.