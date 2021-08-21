 بسبب السرعة الزائدة.. إلقاء ماء نار على معاق ووالديه في الغربية

قررت نيابة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، حبس فران وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة إلقاء ماء نار على أسرة، بسبب خلافات على سير المتهم الثاني بالدراجة النارية بسرعة جنونية، في قرية «كفر المحروق»، دائرة المركز.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام بوصول «مرسي القاضي»، 52 سنة، موظف بهيئة الإسعاف بكفرالزيات، وزوجته «حمدية حجازي»، 48 سنة، معلمة بمدرسة كفر المحروق الابتدائية، وابنهما «إسماعيل مرسي»، 20 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة ذهنياً وفاقد السمع، إلى مركز الحروق التابع للمستشفي، مصابين بإصابات شديدة وحروق من الدرجة الثالثة في أنحاء متفرقة من الجسم، وتم نقل الزوجة والابن إلى العناية المركزة، نظراً لإصابتهما البالغة في الوجه وباقي الجسم.

تبين من التحريات حدوث تراشق بالالفاظ بين المصابين والمتهمين «م. ش.»، 20 سنة، بدون عمل، و«ي. ر.»، 23 سنة، عامل بأحد الأفران، بسبب قيادة المتهم الأول دراجة نارية خاصته بطريقة جنونية في الشارع في طريقه إلى المتهم الثاني.

وبسبب مخاوف الأب من أن يتسبب ذلك في تعرض ابنه فاقد السمع للخطر، نشبت مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب طلب الأب من المتهم الأول السير بهدوء حتى لايصاب أحد بأذى، وتطور الأمر إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهمان بإحضار زجاجات معبأة بمادة كاوية «ماء نار»، كان يحتفظ بها المتهم الثاني بمنزله، وإلقائها على المجني عليهم في الشارع، مما أدى إلى إحداث إصاباتهم البالغة بهم، وفرا هاربين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.