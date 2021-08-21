بعد تصديق الرئيس.. «س و ج» حول عقوبات التحرش الجنسي بالقانون الجديد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، على تعديلات القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وهو القانون الذي يواجه ظاهرة التحرش التي انتشرت في مصر مؤخرا، وتسببت في وقوع أكثر من حادث تحرش، هزّت الرأي العام، منها قضية فتاة المعادي، وقضية تحرش مدرس بطالبة في محافظة الشرقية، وواقعة متحرش المطار.

قانون التحرش الجنسي الجديد

وبعد انتشار هذه الحوادث، انتفض مجلس النواب، ضد هذه الظاهرة ليناقش مشروع قانون التحرش الجنسي الجديد، وعلى الفور تم تشريع القانون من أجل تجريم هذه الوقائع، وهو الأمر الذي انتظره كثير من النساء، بهدف القضاء على ظاهرة التحرش في مصر، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، كل ما يتعلق بقانون التحرش الجديد، من خلال أسئلة «س و ج»، التي جاءت كالتالي:

س: ماهي عقوبات التحرش الجنسي وفقا لقانون التحرش الجديد؟

ج: الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن أربع سنوات.

س: وهل هناك عقوبات مالية تقع على المتحرش؟

ج: لقد فرض القانون الجديد غرامة تتراوح ما بين 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.

س: ما العقوبة المفروضة حال إذا كان هدف التحرش الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية؟

ج: يواجه الجاني في هذه الحالة عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

س: ما وسائل التحرش الجنسي؟

ج: وفقًا للقانون الجديد، يُعتبر التحرش من خلال الوسائل الإلكترونية، والتحرش عبر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، بالإضافة إلي التحرش بالقول أو الإشارة من أساليب التحرش الجنسي التي يُجرمها القانون.

س: ما هي عقوبة المتحرش الذي يمتلك سلطة وظيفية أو دراسية أو أسرية على المجني عليها؟

ج: تصل العقوبة على الجاني إلى السجن 7 سنوات.

س: ما الأفعال المُجرمة التي يطبق عليها قانون التحرش الجنسي؟

ج- تعتبر التلميحات الجنسية، والأمور الجنسية، وأيضا الإيحاءات الجنسية من الأمور التي يعاقب عليها القانون.

ويهدف قانون التحرش الجنسي الجديد، الذي قدم مقترحه حزب «مستقبل وطن»، لمجلس النواب، لردع المتحرش، والحد من حدوث تلك الجرائم التي تؤرق المجتمع المصري.