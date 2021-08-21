بعد تسعيرها.. تعرف على ثمن سيارة «هوندا سيتي 2021» في مصر

قال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات في الجيزة، إنه تم تحديد أسعار سيارات العلامة التجارية الياباني هوندا سيتي لموديل 2021 للفئة الأولى والتي بلغت قيمتها 354 ألف جنيه.

أسعار السيارة بخلاف «الأوفر برايس»

وأوضح عبدالله، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقا للقائمة السعرية الصادرة عن الوكيل الحصري لسيارات هوندا سيتي وهي شركة النيل للتجارة والهندسة- الفطيم مصر فإن تلك الأسعار الرسمية التي يتم البيع بها بعيدا عن الأوفر برايس الذي يضيفه تجار السيارات والموزعون في المحافظات، كما سعرت الفئة الثانية مبلغ 360 ألف جنيه في السوق المحلية وذلك خلال شهر أغسطس الجاري.

سعة 1500 سي سي وقوة 121 حصانا

يذكر أن السيارة اليابانية هوندا سيتي تنتمي للسيارات السيدان في سوق السيارات المحلية وهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة «121 حصانا»، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وسجَّلت الماركة اليابانية «نيسان صني»، المرتبة الأولى في السيارات للموديلات الحديثة 2022 الأكثر ترخيصاً بإدارات المرور، وذلك بمختلف وحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل 474 سيارة، وجاءت في المرتبة الثانية العلامة التجارية «شيفروليه أوبترا»، حيث تم ترخيص 327 سيارة، بينما من الأقل ترخيصاً العلامة التجارية «تويوتا كورولا»، حيث تم ترخيص 6 سيارات خلال شهر يوليو الماضي.

وفي سطور تستعرض «الوطن»، أعداد السيارات التي تم ترخيصها خلال شهر يوليو الماضي.

نيسان صني

474

شيفروليه أوبترا

327

شيرى تيجو 7

224

تويوتا فورتشنر

71

أكسنت RB

43

شيرى أريزو 5

41

أكسنت HCI

40

شيرى تيجو

38

شيفروليه فان

35

نيسان سنترا

32

سوزوكي فان

31

لادا جرانتا

27

تيجو 3

26

النتر HD

24

بى واى دى F3

20

ميتسوبيشي إكليبس

19

سوزوكي سياز

19

كيا سبورتاج

11

تويوتا كورولا

6 سيارات.

الجدير بالذكر أن سوق السيارات المحلية شهدت تذبذباً في الأسعار خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، ما أثر على ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار.