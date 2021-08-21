«المهندسين» تمنح أحمد الجندي صاحب فضية طوكيو درع النقابة «صور»

قررت نقابة المهندسين منح اللاعب أحمد أسامة الجندي الحائز على فضية الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020، درع النقابة، ووصفت النقابة اللاعب بانه «مهندس المستقبل» كما كرمه المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، الذي أعرب عن فخره بأن بطل مصر أحد أبنائه المهندسين، فاللاعب يدرس بكلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، ووالده هو المهندس أسامة الجندي «تخصص شعبة الغزل والنسيج».

فضية أولمبياد طوكيو

وأثناء تكريم صاحب فضية طوكيو شدد نقيب المهندسين، في بيان منذ قليل، على ضرورة الاهتمام بالعلم والرياضة معا في خطين متوازيين، مؤكدا أن الاهتمام بالرياضة لايقل أهمية عن الاهتمام بالدراسة العلمية بل إنها تصبح حافزا وسندا في أحيان كثيرة، وطالب «ضاحي» اللاعب بضرورة الاستمرار في تفوقه الرياضي ليرفع اسم مصر عاليا والمواظبة أيضا على متابعة دراسته بكلية الهندسة، وقال له: «الشطارة هي الموازنة بين الاثنين».

أحمد الجندي

وأضاف النقيب أثناء استقبال البطل أحمد الجندي ووالديه، أن باب نقابة المهندسين مفتوح دائما أمام أبنائها المتفوقين من المهندسين وكذلك أبناء المهندسين المتفوقين، وأكد «ضاحي» للاعب وأسرته أن «الرئيس السيسي هو أول المهتمين بتكريم أبناء مصر المتفوقين ودعمهم».

وقام النقيب بتكريم اللاعب ومنجه درع نقابة المهندسين وشهادة تقدير لما قدمه كواجهة مشرفة للمهندسين الشباب.

السيرة الذاتية للبطل أحمد الجندي

واللاعب أحمد أسامة الجندي هو لاعب نادي الشمس، ومنتخب مصر للخماسي الحديث، تُوّج في عام 2018 بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والميدالية الذهبية ببطولة العالم للشباب، وذهبية بطولة العالم للناشئين، ليحقق ثلاثية تاريخية لم يسبقه إليها أي لاعب في تاريخ اللعبة.

وفاز «الجندي» بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، كأول مصري يحقق ميدالية أولمبية في الخماسي الحديث، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم على مستوى الناشئين، من قبل الاتحاد الدولي للخماسي مرتين على التوالي.

وأدرج «الجندي» في قائمة الشرف الوطني المصري، باب الرياضيين، اعتبارًا من 11 يناير 2019، بعد منح اسمه قلادة «تاميكوم» من الطبقة الماسية.

ويعد أحمد الجندي، الابن الثالث بين أربعة أبناء، تكبره أختان، ويصغره أخ، لأب يعمل مهندسًا ميكانيكيًا، في حين عملت والدته معلمة، حتى استقالت عام 2018 من أجل التفرغ لإدارة أعمال ابنها الشاب، ومشواره الرياضي الواعد. وإلى جانب مسيرته الرياضية، يدرس الجندي في الوقت الحالي، الهندسة بالأكاديمية البحرية. ويُجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة، والفرنسية بقدر متوسط، بالإضافة إلى لغته الأم.

تكريم الرئيس السيسي

ومؤخرًا منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللاعب أحمد أسامة الجندي، صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، وسام الرياضة من الطبقة الثانية، وكذلك مدربه السيد عبدالرحمن محمد علي.

وحضر تكريم نقابة المهندسين كل من المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام، المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والدكتور حماد عبدالله رئيس المكتب الفني، والدكتور محمد اليماني رئيس الشعبة الكهربائية، والمهندس محمد الحسيني أمين شعبة مدني، والدكتور وليد خضراوي عضو لجنة الشباب.