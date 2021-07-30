كم تدفع الدول للفائزين بميداليات أولمبياد طوكيو 2021
المجر تدفع 168000 دولار للذهبية
كتب:
وليد عبدالسلام
04:28 ص | الجمعة 30 يوليو 2021
طوكيو 2021
في الوقت الذي لا تقدم فيه اللجنة الأولمبية الدولية جوائز مالية للحائزين على الميداليات، فإن العديد من الدول تقدم مكافآت مالية للرياضيين مقابل عدد الميداليات التي فازوا بها في الأولمبياد، وتأتي دولة سنغافورة على رأس الدول التي تدفع أكثر للاعبين الفائزين بالميداليات.
نجحت الفلبين في انتزاع أول ميدالية ذهبية لها على الإطلاق في طوكيو هذا الأسبوع، لتكون لاعبة رفع الأثقال الفلبيني هيديلين دياز أول لاعبة تحصل على ميدالية ذهبية أولمبية في البلاد.
ومن المفترض أن تتلقى «دياز» على مكافأة مالية ما لا يقل عن 33 مليون بيزو فلبيني (حوالي 600 ألف دولار) من لجنة الرياضة الفلبينية لتحقيقها هذا الإنجاز التاريخي، بالإضافة إلى مكافآت كبار رجال الأعمال في البلاد، حيث عُرض عليها منزلين ورحلات طيران مجانية مدى الحياة.
وهذه نظرة على أرقام الأموال التي يمكن أن يحصل عليها الفائزون بالميداليات من 12 دولة، وفقاً لبيانات «CNBC»:
سنغافورة
في سنغافورة يحصل الفائز بميدالية:
الذهبية على 737000 دولار
الفضية على 369000 دولار
البرونزية على 184000 دولار
كازاخستان
الذهبية 250000 دولار
الفضية 150000 دولار
البرونزية 75000 دولار
ماليزيا
الذهبية 236000 دولار
الفضية 71000 دولار
البرونزية 24000 دولار
ايطاليا
الذهبية 213000 دولار
الفضية 107000 دولار
البرونزية 71000 دولار
الفلبين
الذهبية 200000 دولار
الفضية 99000 دولار
البرونزية 40000 دولار
المجر
الذهبية 168000 دولار
الفضية 126000 دولار
البرونزية 96000 دولار
البرازيل
الذهبية 49000 دولار
الفضية 29000 دولار
البرونزية 20000 دولار
اليابان
الذهبية 45000 دولار
الفضية 18000 دولار
البرونزية 9000 دولار
الولايات المتجدة الأمريكية
الذهبية 37500 دولار
الفضية 19000 دولار
البرونزية 15000 دولار
جنوب أفريقيا
الذهبية 37000 دولار
الفضية 19000 دولار
البرونزية 7000 دولار
كندا
الذهبية 16000 دولار
الفضية 12000 دولار
البرونزية 8000 دولار
أستراليا
الذهبية 15000 دولار
الفضية 11000 دولار
البرونزية 7000 دولار
ويتنافس أكثر من 600 رياضي أمريكي في أولمبياد طوكيو، وفازت الولايات المتحدة حتى الآن بـ 11 ذهبية و11 فضية و 9 برونزية.
يتلقى الرياضيون الأمريكيون أيضًا أشكالًا أخرى من الدعم بما في ذلك التأمين الصحي والوصول إلى المرافق الطبية من الدرجة الأولى والمساعدة في الرسوم الجامعية.
وبالمقارنة، تكافئ سنغافورة أصحاب الميداليات الذهبية لديها ما يقرب من 20 مرة أكثر من اللاعبين الأمريكيين الذين حصلوا على أول ميدالية ذهبية فردية لهم في مدرج المدينة ليحصلوا على مليون دولار سنغافوري (737 ألف دولار).