كم تدفع الدول للفائزين بميداليات أولمبياد طوكيو 2021

في الوقت الذي لا تقدم فيه اللجنة الأولمبية الدولية جوائز مالية للحائزين على الميداليات، فإن العديد من الدول تقدم مكافآت مالية للرياضيين مقابل عدد الميداليات التي فازوا بها في الأولمبياد، وتأتي دولة سنغافورة على رأس الدول التي تدفع أكثر للاعبين الفائزين بالميداليات.

نجحت الفلبين في انتزاع أول ميدالية ذهبية لها على الإطلاق في طوكيو هذا الأسبوع، لتكون لاعبة رفع الأثقال الفلبيني هيديلين دياز أول لاعبة تحصل على ميدالية ذهبية أولمبية في البلاد.

ومن المفترض أن تتلقى «دياز» على مكافأة مالية ما لا يقل عن 33 مليون بيزو فلبيني (حوالي 600 ألف دولار) من لجنة الرياضة الفلبينية لتحقيقها هذا الإنجاز التاريخي، بالإضافة إلى مكافآت كبار رجال الأعمال في البلاد، حيث عُرض عليها منزلين ورحلات طيران مجانية مدى الحياة.

وهذه نظرة على أرقام الأموال التي يمكن أن يحصل عليها الفائزون بالميداليات من 12 دولة، وفقاً لبيانات «CNBC»:

سنغافورة

في سنغافورة يحصل الفائز بميدالية:

الذهبية على 737000 دولار

الفضية على 369000 دولار

البرونزية على 184000 دولار

كازاخستان

الذهبية 250000 دولار

الفضية 150000 دولار

البرونزية 75000 دولار

ماليزيا

الذهبية 236000 دولار

الفضية 71000 دولار

البرونزية 24000 دولار

ايطاليا

الذهبية 213000 دولار

الفضية 107000 دولار

البرونزية 71000 دولار

الفلبين

الذهبية 200000 دولار

الفضية 99000 دولار

البرونزية 40000 دولار

المجر

الذهبية 168000 دولار

الفضية 126000 دولار

البرونزية 96000 دولار

البرازيل

الذهبية 49000 دولار

الفضية 29000 دولار

البرونزية 20000 دولار

اليابان

الذهبية 45000 دولار

الفضية 18000 دولار

البرونزية 9000 دولار

الولايات المتجدة الأمريكية

الذهبية 37500 دولار

الفضية 19000 دولار

البرونزية 15000 دولار

جنوب أفريقيا

الذهبية 37000 دولار

الفضية 19000 دولار

البرونزية 7000 دولار

كندا

الذهبية 16000 دولار

الفضية 12000 دولار

البرونزية 8000 دولار

أستراليا

الذهبية 15000 دولار

الفضية 11000 دولار

البرونزية 7000 دولار

ويتنافس أكثر من 600 رياضي أمريكي في أولمبياد طوكيو، وفازت الولايات المتحدة حتى الآن بـ 11 ذهبية و11 فضية و 9 برونزية.

يتلقى الرياضيون الأمريكيون أيضًا أشكالًا أخرى من الدعم بما في ذلك التأمين الصحي والوصول إلى المرافق الطبية من الدرجة الأولى والمساعدة في الرسوم الجامعية.

وبالمقارنة، تكافئ سنغافورة أصحاب الميداليات الذهبية لديها ما يقرب من 20 مرة أكثر من اللاعبين الأمريكيين الذين حصلوا على أول ميدالية ذهبية فردية لهم في مدرج المدينة ليحصلوا على مليون دولار سنغافوري (737 ألف دولار).