بالشروط والمستندات المطلوبة.. تعرف على كيفية نقل قيد أو ملكية سيارة

تعد خدمة نقل قيد أو ملكية سيارة من شخص إلى شخص آخر من أكثر ما يبحث عنه المواطنون، إذ يبحث الكثير من أصحاب المركبات عن كيفية نقل قيد أو ملكية سيارة خاصة بهم، وعن الأوراق المطلوبة لتنفيذ عملية نقل قيد أو ملكية سيارة، وفقًا لعدة قواعد، بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر.

وتستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة لنقل قيد أو ملكية سيارة وإجراءات الحصول على ترخيص تجاري للسيارة على النحو التالي:

الأوراق المطلوبة لنقل قيد أو ملكية سيارة

- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للسيارة، محل الإقامة، وبطاقة الرقم القومي.

- تقديم السند القانوني لناقل الملكية.

- تقديم شهادة براءة ذمة.

- تقديم شهادة المخلفات.

- تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث السيارة، التي يجب أن تكون متتضمنة البيانات المعدلة.

- فحص السيارة فنيًا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة والمثبتة بالرخصة.

- فحص السيارة فنيًا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

علمًا بأنّ مواعيد العمل يوميًا في الخدمات المرورية من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً، عدا يوم الخميس، فينتهي العمل في تمام الساعة 2 مساءً، كما يجري سداد رسوم النماذج في الجهة المنقولة إليها السيارة فقط.

إجراءات الحصول على ترخيص تجاري للسيارة

- في البداية يجري إحضار إثبات شخصية وصفة، ومحل إقامة المرخص له، وبطاقة الرقم القومي.

- تقديم ما يفيد القيد بالسجل التجاري.

- وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبات.

- ​نموذج 251 مرور.

شروط استخراج بدل فاقد رخصة السيارة 2021

- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة سيارة وليست تصريحا.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، وذلك بعد الاطلاع على الأصل.

- وجود شهادة براءة ذمة «شهادة المخالفات».

- تقديم الرخصة التالفة.