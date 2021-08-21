جريمة بنها.. تداول فيديو لهجوم ملثمين على صاحب محل وقتله بالشوم

تداول رواد ونشطاء «فيسبوك» بمحافظة القليوبية، واقعة هجوم 3 ملثمين على صاحب محل بالشوم، مما أسفر عن مقتله، حيث يظهر الفيديو نزول الجناة من سيارة ميكروباص، يرتدون أقنعة سوداء، وتعدوا على صاحب المحل بالشوم، وفروا هاربين من محل الواقعة.

وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض الحادث والتوصل للجناة من خلال فحص كاميرات المراقبة في مكان الحادث، وسؤال شهود العيان، وفحص علاقات المجني عليه، والبحث والتحري حول سبب الواقعة، وهل هي حادث سرقة من عدمه.

نيابة مركز بنها تطلب تحريات المباحث في جريمة بنها

وأمرت نيابة مركز بنها، بإشراف المستشار على حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، بالتحفظ على كاميرات المراقبة في موقع حادث جريمة بنها، التي أسفرت عن مقتل صاحب محل بقالة بقرية «بطا»، والتصريح بدفن جثة المجني عليه «أ. س. أ.»، عقب مناظرة الطب الشرعي للجثمان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

فيديو كاميرا مراقبة يكشف تفاصيل جريمة بنها

وشكلت مديرية أمن القليوبية فريق بحث جنائي، بإشراف اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، ورئاسة اللواء محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائي، لفحص جريمة بنها، حيث أظهرت كاميرات المراقبة بموقع الحادث، توقف سيارة ميكروباص ماركة «تويوتا»، أمام محل المجني عليه، ويظهر صوت أحد الأشخاص يقول: «اتخبط في الكراتين يبقي مات على الكراتين»، فيما يظهر أحد الأشخاص يجري وراء سيارة الجناة، التي فرت هاربة من موقع الحادث.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً في وقت سابق اليوم السبت، من العميد حازم عفت، مأمور مركز شرطة بنها، بقيام ملثمين مجهولين بقتل صاحب محل بقالة بالشوم في محل بقالة بقرية «بطا» ببنها.

انتقلت أجهزة الأمن وتبين من التحريات في جريمة بنها أن المجني عليه يُدعى «أ. س. أ.»، وان وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص نزلوا من سيارة ميكروباص، وانهالوا على المجني عليه ضرباً، حيث كان يقف خارج المحل، ليلقى مصرعه في الحال، وتم نقله إلى مستشفي بنها العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة الجناة، وكشف ملابسات الواقعة.