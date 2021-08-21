فريق جنائي لكشف غموض مقتل صاحب محل بالشوم في بنها

تكثف أجهزة الامن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض مقتل صاحب محل في واقعة سطو مسلح شهدتها قرية «بطا»، التابعة لمركز بنها، حيث تبين أن 3 مجهولين اقتحموا محل البقالة الخاص بالمجني عليه، وانهالوا عليه ضرباً بالشوم والعصي، حتى هشموا رأسه، ليسقط قتيلاً في الحال، وفر المتهمون من محل الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وطلبت النيابة ضبط وإحضار المتهمين، والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد حازم عفت، مأمور مركز شرطة بنها، يفيد قيام مجهولين بقتل صاحب محل بقالة بالشوم، في قرية «بطا»، بدائرة مركز بنها، وعلى الفور، تقرر تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء محمد عناني، مدير مباحث القليوبية.

تبين من التحريات أن المتوفى يُدعى «أ. س. أ.»، وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص قاموا باقتحام محل البقالة الذي يقف فيه، وانهالوا عليه ضرباً بالشوم والعصي، إلى أن سقط على الأرض غارقاً في دمائه، وفروا هاربين، ولقي صاحب المحل مصرعه في الحال.

التصريح بدفن جثة عامل غرق في ترعة الإسماعيلية بالخصوص

في سياق آخر، أمرت نيابة الخصوص، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها، بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه غرقاً في ترعة الإسماعيلية، أثناء استحمامه بالترعة قرب مدخل مدينة الخصوص، وبسبب عدم إجادته السباحة، جرفه التيار، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم شرطة الخصوص، بورود بلاغ من الأهالي بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة الإسماعيلية، قرب مدخل الخصوص، دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم إبلاغ قوات الإنقاذ النهري، وتمكنت من انتشال الجثة.

التحريات عامل الخصوص غرق بسبب عدم إجادته السباحة

وبالمعاينة والفحص، تبين غرق عامل يُدعى «شهاب م. م.»، 16 سنة، أثناء الاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية، عند مدخل مدينة الخصوص، دائرة القسم ولعدم إجادته للسباحة جرفه التيار، ليلقى مصرعه غرقاً، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، قبل أن تصرح بدفن جثة العامل الغارق، بعد تسليمها إلى ذويه.