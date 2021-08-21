خلال أيام.. مناقصة 200 طن سكر ومزاد أرخص سيارات الجمارك

أعلنت بوابة التعاقدات الحكومية عن عدة مزادات ومناقصات رسمية يتم طرحها وتنفيذها خلال الأسابيع المقبلة، منها مزاد عن السيارات بفئتيها ملاكي ونقل وميكروباص، والتي تم الحجز عليها في الجمارك، والمناقصة الثانية هي ما أعلنت عنه الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين وذلك عن طرح مناقصة لشراء 200 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ، وذلك لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للحكومة.

مناقصة 200 طن سكر

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، في بيان حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن المورد «العميل» يتعهد بتسليم السكر على أربع فترات وذلك بواقع 50 ألف طن من أول أكتوبر إلى 20 أكتوبر المقبل، و50 ألف طن من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر المقبل، و50 ألف طن من 20 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، و50 ألف طن من 15 ديسمبر إلى 30 ديسمبر المقبل أي قبل نهاية عام 2021.

وأشارت الهيئة العامة للسلع التموينية، في بيانها، إلى أن فتح الاعتماد المستندي بالاطلاع من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، على أن يكون تقديم العروض في موعد أقصاه 28 أغسطس الجاري، أي خلال نهاية الأسبوع.

مزاد أرخص سيارات

وفي نفس الوقت، أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوابة التعاقدات، عن أرخص مزاد للسيارات سوف يُقام في أول سبتمبر، وشمل المزاد وفق الموقع الإلكتروني التابع للهيئة سيارات ملاكي ونقل وبيك أب وميكروباص ورأس جرار وميني باص وأتوبيس وفسبا وموتوسيكل وتروسيكل وجرار زراعي ماركات BMW، كيا، فولكس، مرسيدس، GMC، كريزلر، هوندا، ياماها، جاجوار، هيونداي، دايو، بورش، ميتسوبيشي، تويوتا، ايسوزو، فيات، لادا، سيات، شيفروليه، مازدا، بيجو، سوزوكي، اسكودا، ايفيكو، اودى، GME، جنرال موتورز، جاك، جيب شيروكي، نيسان، رينو.