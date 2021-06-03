بالترتيب.. العلامات الأكثر مبيعًا في سوق السيارات المحلية خلال 4 أشهر

سجل معدل مبيعات السيارات، بمختلف الأنواع والطرز والعلامات التجارية، داخل السوق المحلي المصري ارتفاعًا، خلال فترة الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بنسبة وصلت إلى 47.51% وعدد 91218 مركبة، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وترصد السطور التالية ترتيب العلامات التجارية للسيارات بمختلف الأنواع المنافسة على الأكثر مبيعًا خلال 2021 داخل السوق المحلي، وذلك ضمن قائمة تضم أكثر من 10 علامات تجارية، مقارنة بمعدل كل علامة خلال فترة الشهور الأربعة الأولى من العام الماضي 2020.

تريتب السيارات العشرة الأكثر مبيعًا منذ بداية العام 2021

- شيفروليه، حيث سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بعدد 17189 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربعة الأولى للعام 2020 حيث سجلت عدد 12006 مركبة.

- نيسان، حيث سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بعدد 9377 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربعة الأولى للعام 2020 حيث سجلت عدد 5622 مركبة.

- تويوتا، حيث سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بسيط بعدد 8743 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربعة الأولى للعام 2020 حيث سجلت عدد 8174 مركبة.

- أم جي، حيث سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بعدد 8615 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربعة الأولى للعام 2020 حيث سجلت عدد 3347 مركبة.

- هيونداي، حيث سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بعدد 8548 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربعة الأولى للعام 2020 حيث سجلت عدد 4827 مركبة.

- سوزوكي، حيث سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بعدد 5528 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربعة الأولى للعام 2020 حيث سجلت عدد 1252 مركبة.

- بيجو، حيث سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بعدد 4651 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربعة الأولى للعام 2020 حيث سجلت عدد 1883 مركبة.

- فيات، حيث سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بسيط بعدد 4238 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربعة الأولى للعام 2020 حيث سجلت عدد 3794 مركبة.

- كيا، حيث سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بعدد 4181 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربعة الأولى للعام 2020 حيث سجلت عدد 2621 مركبة.

- شيري، حيث سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بعدد 3706 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربعة الأولى للعام 2020 حيث سجلت عدد 2550 مركبة.