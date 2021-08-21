اتحاد الكرة ينهي أزمة قيد أليو بادجي في الدوري الفرنسي

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، البطاقة الدولية الخاصة بالسنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي، إلى فريق إميان الفرنسي، وأصبح من حق اللاعب المشاركة في المباريات مع فريقه الجديد.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير، عبر صفحته على «فيس بوك»: «‏اتحاد الكرة أرسل منذ قليل البطاقة الدولية الخاصة بـ أليو بادجي».

وخاض «بادجي» تجربة مع النادي الأهلي الموسم الماضي، إلا أنها لم تكلل بالنجاح، وجرت إعارته.

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