بنك مصر: تواصلنا مع ضحايا الاختراق.. وكل أموال المودعين بأمان

قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن أموال كل المودعين في بنك مصر وكل البنوك العاملة بالقطاع بأمان، ولكن وفي إطار حملتها التوعوية قرر بنك مصر إيضاح حقيقة استيلاء «هاكر» على بعض أموال مودعيه، «إحنا دايما بننبه على العملاء بأن بيانتهم السرية لا يجوز مشاركتها مع أي حد تحت أي ظرف، والمعلومات دي زي مفتاح البيت».

المغربي: «رقم البطاقة والحساب معلومات لا يجب التفريط فيها»

وأضاف «المغربي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أنه تم التواصل مع عدد محدود من العملاء الذين أعطوا بياناتهم السرية لمثل هؤلاء الأشخاص، «رقم البطاقة وأرقام الحسابات من أهم المعلومات التي يجب على العميل عدم التفريط فيها، والبنك أكيد عنده أرقام حساباتك، ومش هيكلمك علشان يسألك على رقم الحساب أو رقم البطاقة، وعمره ما هيطلب منك الرقم السري».

المغربي: «لما العميل بيتصل بالبنك الموظف بيكون عايز يتأكد من هوية اللي بيتصل بيه»

وأوضح أنه وعندما يطلب موظف خدمة العملاء بالبنك الرقم السري من العميل يكون في إطار تأكد الموظف من بيانات الشخص الذي اتصل به من أجل حل مشكلة ما، ولا يتصل موظف البنك بالعميل من أجل معرفه رقم بطاقته، «لما العميل بيتصل بالبنك الموظف بيكون عايز يتأكد من هوية اللي بيتصل بيه، ولكن البنك لو اتصل بالشخص ميدهوش أبدا تلك البيانات كرقم البطاقة أو الرقم السري اللي في ظهر البطاقة، وكل تلك الأرقام حاجات سرية».

المغربي: «البنك لما هيتصل عمره ما هيسأل على الرقم اللي هيجيلك على رسالة»

وأكد أنه وفي حال فرَّط المواطن في رقم بطاقته لأي شخص يطلبه منه، فمن الممكن أن ينتحل المتطفل صفة الشخص الذي فرط في معلوماته المهمة كرقم البطاقة أو رقم بطاقة الائتمان وغيرها، «البنك لما هيتصل عمره ما هيسأل على الرقم اللي هيجيلك على رسالة، وعمر البنك ما هيطلب الـ3 أرقام في ظهر البطاقة».

وتابع: «كل البنوك لا تحدث بيانات عملائها عن طريق الهاتف، ولكن دائما ما يطلبوا منه التوجه لأقرب فرع من أجل تحديث تلك البيانات، وهنوصل للهاكر دول وكلنا ثقة في رجال الأمن بداخل مصر اللي بتقوم بحماية أموالنا كلنا وبنطمن الناس كلها».