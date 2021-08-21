واقعة سمالوط تثير الخوف بين عملاء بنك مصر

أثارت واقعة سمالوط، التي شهدت الاستيلاء على أموال أحد عملاء بنك مصر منذ ساعات مضت، الخوف بين عملاء البنوك، خاصة الذين يقومون بإجراء عمليات شراء «أون لاين» من خلال بطاقات الائتمان.

بنك مصر يحذر العملاء

وأكد بنك مصر، في بيان رسمي، اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أي من عملائه لعمليات احتيال، وذلك حرصا منه على الحفاظ على مصالح قاعدة العملاء.

وأشار بنك مصر، في بيان رسمي، بعد واقعة سمالوط، إلى أن البنك حريص على مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية، ونوهت تلك الرسائل إلى ضرورة إبلاغ البنك فورا في حال حدوث ذلك، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.

البنك يكشف واقعة سمالوط

وأكد البنك، في بيان اطلعت «الوطن» على نسخة منه،‎ أعلن بنك مصر عن مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، معربا عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة بفرع سمالوط في محافظة المنيا، وقلة آخرون، إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.

تحرير محضر

وشدد البنك على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين، وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، فإن واقعة سمالوط، قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث إن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة، وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه القوانين واللوائح المصرفية.

ربة منزل: «سرقوني»

يذكر أن ربة منزل قامت بنشر فيديو، قالت فيه إنه سُحب من رصيدها 200 ألف جنيه دون عملها، وأنها حررت محضرا بذلك، فيما نجح رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط أخطر عصابة للنصب على المواطنين، حيث يجري المتهمون الاتصال بضحاياهم هاتفيًا، مدعين أنهم مندوبو خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك، وإيهامهم بفوزهم بجوائز مالية وتحديث بياناتهم، قبل أن يسرقوها.