الخشت: سنتكفل بـ90 طالبا من الأوائل.. «لو احتاجوا مصاريف هنديهم»

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن هناك منحة مقدمة من الجامعة لـ30 طالبا من الأوائل من كل شعبة في الثانوية العامة، أي 90 طالبا، مقسمين 30 طالبا خريج شعبة علمي علوم، و30 طالبا خريج شعبة علمي رياضة، و30 طالبا خريج الشعبة الأدبية، موضحًا أن هذه المنحة شاملة المصروفات الدراسية أيًا كانت سواءً البرامج العادية أو البرامج المتميزة مهما بلغت تكلفتها.

المنحة تشمل الإقامة الشاملة في المدن الجامعية

وأضاف «الخشت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامية دينا عبد الكريم، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أن تلك المنحة تشمل الإقامة الشاملة في المدن الجامعية، فالجامعة ستتكفل بالطلاب كفالة كاملة حتى الحصول على درجة البكالوريوس، مؤكدًا على أن الطلاب المتفوقين يستحقوا الرعاية والعناية فهم مستقبل مصر، وجامعة القاهرة لديها الكثير من البرامج المشتركة مع الجامعات الدولية.

نستلهم الروح العريقة لجامعة القاهرة وتحتوي على البرامج العلمية

وأردف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تستلهم الروح العريقة لجامعة القاهرة وتحتوي على البرامج العلمية بالتعاون مع الجامعات العلمية، وسيحصل خريج هذه الجامعة على شهادة مصرية، وشهادة عالمية في نفس الوقت، كما أنه فى حال حاجة بعض الطلاب الذين سيقبلون في المنحة مصاريف إضافية تعينه على بعض أمور الحياة سوف يتم تلبيتها أيضاً، إذ أن منحة الجامعة ستكون كفالة كاملة حتى ينهى الطالب دراسته.

جامعة القاهرة تواصل العمل نحو التطور العالمي لمواكبة الجامعات المتقدمة

وأردف الدكتور محمد عثمان الخشت، أن جامعة القاهرة تواصل العمل نحو التطور العالمي لمواكبة الجامعات المتقدمة وإدخال نظم تعليمية جديدة غير تقليدية ومناهج ومقررات دراسية مختلفة بالاضافة إلى إدخال مناهج تلائم وظائف المستقبل والتكنولوجيات، واستقطاب علماء من دول العالم للتدريس في مختلف التخصصات من أجل نقل الخبرات والانفتاح على ثقافات العالم بما يساهم في إطلاع طلاب الجامعة على العديد من النظم العالمية.