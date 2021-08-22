الخشت عن استقبال أوائل الثانوية مجانا بالمدن الجامعية: الطالب هيحب يقعد معانا

علق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على تخصيص الجامعة 90 منحة مجانية كاملة لأوائل الثانوية العامة، مؤكدًا على أن مجلس الجامعة حريص على جذب العناصر المميزة من الطلاب الفائقين، وبخاصة أن الطالب المصري قادر على إظهار قدرات متميزة في التخصصات العلمية المختلفة، ولفت إلى أن الجامعة تشمل الإقامة المجانية في المدن الجامعية: «الطالب هيحب يقعد معانا».

نريد أن يضمن الطالب حياة كريمة في فترة الدراسة

وأضاف الخشت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يعرض عبر شاشة «cbc»، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن جامعة القاهرة حريصة على جذب هذه العناصر لأنها ترغب في تجديد نفسها باستمرار، موضحًا: «عاوزين الطالب لا يعيش أي نوع من الهم أثناء دراسته ويضمن حياة كريمة حتى يحصل على البكالوريوس أو الليسانس ويشق طريقه في الحياة ويخدم وطنه».

تسهيل إجراءات انضمام الأوائل للجامعة.. ومش هنقول لحد روح لشؤون الطلاب

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أنه أو مدير مكتبه سيسهلان من مهمة أوائل الثانوية العامة في الالتحاق بالجامعة، وحتى يتم إنهاء العمليات الإدارية والمالية كافة: «يجيلي ومش هقوله روح شؤون الطلاب أو أي مكان تاني، ومش هيمر بأي مراحل إدارية».

وأردف، أن المنحة تشمل أيضا الإقامة في المدينة الجامعية، حيث طورتها الجامعة بشكل كبير: «80% من الغرف الجامعية بالجامعة أصبحت غرف فندقية، وكورونا عطلتنا بعض الشيء»، مشيرًا إلى أن الجامعة بها 5 مدن جامعية، تستوعب 14 ألف طالب.

ولفت، إلى أن تنسيق المرحلة الأولى انطلق، أمس السبت، حيث تمتلك الجامعة 3 معامل للتقديم، في كليات الزراعة، الهندسة، والإحصاء جميعها متاحة للطلاب، حيث يساعدهم الموظفون على كتابة رغباتهم بطريقة دقيقة.

وأكد على أن مصر حريصة على منح أبنائها فرصة في التعليم الجامعي، حيث إن الجامعة لديها 270 ألف طالب، وهو ما يعادل عدد الطلاب في 8 جامعات.