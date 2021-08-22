محمد رمضان: عزاء والدة زوجي في مسجد الحامدية الشاذلية

أعلن الفنان محمد رمضان، أن عزاء حماته سيكون اليوم، الأحد في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب، سائلا متابعيه الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

ونشر رمضان، صورة تجمعه بزوجته ووالدتها من حفل زفافهما، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب معلقا عليها: إنّا لله وانا إليه راجعون توفيت اليوم والدة زوجتي، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان يسكنها الله فسيح جناته، العزاء اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب».

وكانت مصادر مقربة من محمد رمضان لـ«الوطن»، قد أشارت إلى أن أسرة الراحلة ستقيم عزاءها، اليوم الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية بدلا من تلقيه أمام منزلها في منطقة إمبابة، وسيتم تشييع الجثمان ظهر الغد.

وتوفيت، أمس السبت، حماة الفنان محمد رمضان، بعد ساعات قليلة، من إحيائه حفلًا غنائيا كبيرا في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، في «جولف بورتو مارينا» بالساحل الشمالي، وكان كامل العدد وشهد خلاله الكثير من المشادات بين الجمهور ومنظميه.

الفنان محمد رمضان، صعد المسرح متأخرا ساعتين كاملتين، وذلك في تمام الـ12 صباحا وحتى الساعة الثانية من منتصف الليل، وأدى عددا من أغنياته التي اشتهر بها مؤخرا مثل منها «ثابت»، «نمبر وان»، «ع الله» وغيرها من الأغاني.

وارتدى رمضان أكثر من تيشيرت في الحفل، وارتدى أيضا قناعًا جديدًا ومختلفًا، وكانت مفاجأة الحفل الطفل شبيه محمد رمضان الذي ظهر معه في أحد كليباته.