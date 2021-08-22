حريق يلتهم محتويات محل مستلزمات طبية بسوهاج.. السبب «كاتيل»

تسببت غلاية مياه «كاتيل» في حدوث ماس كهربائي بمحل مستلزمات طبية أثناء غلقه بميدان الشبان المسلمين بدائرة قسم ثان محافظة سوهاج، وتم الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الواقعة والسيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران للمحال المجاورة، وتسببت النيران في احتراق محتويات المحل بالكامل، وأكد مالكه أنه ترك غلاية الماء موصلة بالكهرباء ما نتج عنه حدوث الحريق، ونفى الشبهة الجنائية.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق بمحل بميدان الشبان المسلمين دائرة القسم، وانتقل إلى مكان الواقعة، المقدم أحمد صقر، رئيس مباحث المركز، وضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية.

وتبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق بمحل مستلزمات طبية ملك المدعو «هشام. ج. ع»، 38 سنة، ويقيم بدائرة القسم، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وتبين اندلاع النيران في المحل أثناء غلقة، وتمكنت قوات الحماية من فتح باب المحل للسيطرة على النيران.

وبسؤال مالك المحل قرر بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي لتركة غلاية المياه «كاتيل» مثلًا بالكهرباء، وأضاف باحتراق محتويات المحل بالكامل، ونفى الشبهة الجنائية.

وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلف ضباط المعامل الجنائي بإجراء المعاينة اللازمة لمكان الحريق.