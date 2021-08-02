السيطرة على حريق بمخزن مستلزمات طبية بمستشفى التأمين الصحي في الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق محدود شب داخل مخزن مستلزمات طبية بمستشفى التأمين الصحي بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة، وتسبب وجود كميات من الكحول الإثيلي في سرعة اشتعال النيران، والتي تسببت في احتراق محتويات المخزن بالكامل، تم السيطرة علي النيران، قبل امتداده إلي أي مناطق أخري بالمستشفى دون خسائر بشرية، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال إلي المستشفى وعمل تقرير حول أسباب الحريق.

ورود إخطار بنشوب حريق مخزن بمستشفى التأمين الصحي بسندوب

تلقي اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من أفراد الأمن بمستشفى المنصورة للتأمين الصحي بسندوب، فرع شمال شرق الدلتا، بنشوب حريق.

انتقل ضباط وحدة مباحث قيم شرطة اول المنصورة وسيارات الإطفاء بقيادة العقيد أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وجري التعامل مع الحريق وإخماده.

السيطرة علي حريق المخزن وكحول ساعد علي الاشتعال

وتبين أن الحريق شب داخل غرفة بداخلها مستلزمات طبية ونتيجة وجود كميات من «الكحول الإثيلي» والتي اشتعلت النيران مما تسبب التهام محتويات المخزن بالكامل دون خسائر في الأرواح.

وأكد شهود العيان ، أن العاملين في المستشفى حاولوا إخماد الحريق حتى وصلت قوات الإطفاء، وتمكنت من إخماد الحريق دون أي يؤثر الحريق علي المرضي أو العمل داخل المستشفى

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.