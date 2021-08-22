الأوقاف تمنع أصحاب الفكر المتشدد من اعتلاء المنابر

قرر القطاع الديني في وزارة الأوقاف، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن عدم تمكين أي شخص غير مصرح له بالخطابة أو غير مؤهل لها، أو أي شخص له انتماء فكري أو تنظيمي لأي فكر متطرف أو متشدد، من صعود المنبر أو أداء أي عمل دعوي في المساجد.

منع أي خطيب مكافأة ينتمي لفكر متطرف من صعود المنبر

وأصدر الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، اليوم، منشورا لتعميمه على جميع مساجد الجمهورية، بشأن عدم السماح لأي إمام أو خطيب مكافأة له انتماء لأي فكر متطرف أو متشدد أو جماعة متطرفة أو متشددة، من صعود المنبر أو تأدية أي عمل دعوي.

نص المنشور المعمم على المساجد

جاء ذلك المنشور رقم (63) لسنة 2021م، وينص على «عدم السماح لأي إمام أو خطيب مكافأة له انتماء لأي فكر متطرف أو متشدد أو جماعة متطرفة أو متشددة من صعود المنبر أو أي عمل دعوي، مع تفويض مديري المديريات بسرعة وقف أي من هذه العناصر عن العمل الدعوي، وموافاتنا بوقفه فورًا، وسرعة موافاتنا بكشف بأسماء كل من سبق وقفهم عن العمل الدعوي لأي سبب من الأسباب، والعمل المكلف به كل منهم الآن، وذلك خلال (72) ساعة من تاريخه، مع تأكيدنا تحمل من يخالف ذلك كامل المسؤولية الإدارية تجاه أي تجاوز».

وأضاف: «حال عدم موافاتنا ببيانات أي شخص له انتماء أو تبني لأي فكر متطرف أو متشدد، واكتشافه بمعرفة أجهزة المتابعة والتفتيش بديوان عام الوزارة، سيعد ذلك تقصيرًا جسيمًا في الواجب الوظيفي، إذ إنّ غض الطرف عن أي من هذه العناصر، هو إخلال بحق العمل وتقصير كبير في حق الدِّين والوطن».