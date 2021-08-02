«الإمام المفكر».. وزارة الأوقاف تطلق أقوى برنامج تدريبي في تاريخها

انطلقت لجان المقابلة والترشيح بوزارة الأوقاف، تحت إشراف مباشر من الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، لأقوى وأهم برنامج تدريبي في تاريخ الوزارة «الإمام المفكر»، الذي يهدف إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين، الذين يدرسون إلى جانب علوم الدين واللغة، علوم العصر بكل ما تعنيه الكلمة من معان.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة لن تبخل على هذا البرنامج بجهد أو مال، وستبذل أقصى طاقتها لتحقيق أهدافه.

وسيمر المرشحون للبرنامج بعدد من المقابلات والاختبارات التي تسهم في اختيار أفضل العناصر المؤهلة لحمل لواء الدعوة إلى الله عز وجل، بالحكمة والموعظة الحسنة، وفهم الدين فهمًا صحيحًا، بما يجعل منه عاملا هامًا يسهم بقوة في صناعة الحضارة وعمارة الكون وسعادة الإنسانية.

ومن خلال المقابلات الأولى، شدد «جمعة» على أن الوزارة لديها نخبة من الأئمة شديدي التميز، مؤهلين لحمل الراية والأمانة في المجال الدعوي بكفاءة واقتدار، مؤكدا أن «دورنا العمل على تنمية الجوانب العلمية والمهارية اللازمة للرقي بهم إلى المستوى الذي ننشده في العالم المفكر المستنير».

وتابع وزير الأوقاف: «إن دولة أو أمة تمتلك هذه العناصر الدعوية المتميزة لن تؤتى من هذا الجانب، ولن تستطيع الجماعات المتطرفة اختطاف الخطاب الديني منها مرة أخرى بإذن الله تعالى».