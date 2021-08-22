«مياه أسيوط» تنظم ندوة لتحفيز المواطنين على ترشيد الاستهلاك بـ«القطع الموفرة»

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أهمية الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك، ورفع الوعي المائي لدى المواطنين لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة، وتنفيذ العديد من البرامج والندوات التوعوية بالتعاون مع الجهات والوزارات المختلفة، في إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

ندوة ترشيد استهلاك المياه بحضور مسئولي التربية والتعليم

جاء ذلك أثناء ندوة ترشيد استهلاك المياه التي نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بحضور مسئولي من وزارة التربية والتعليم وقصر الثقافة بمدرسة العقال البحري بمركز البداري.

ورشة رسم للأطفال الممارسين للأنشطة الصيفية حول آليات ترشيد استهلاك المياه

وتعد هذه الندوة واحدة من سلسلة ندوات التوعية التي تنظمها شركة المياه والصرف الصحي تحفيزا للمواطنين على استخدام القطع الموفرة تقليلا لكمية المياه المستخدمة.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أن التوعية أحد المحاور الهامة لتوضيح رسائل أهمية المياه والترشيد وعدم الإسراف وكيفية الحفاظ على المياه، لافتا إلى أن الندوة شملت ورشة رسم للأطفال الممارسين للأنشطة الصيفية حول آليات ترشيد استهلاك المياه.

نصائح القابضة للعاملين بالتربية والتعليم للطلبة لترشيد المياة

فيما قدمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عدد من النصائح يجب أن يتبعها جميع العاملين والطلبة للمدارس لترشيد استهلاك المياه وهي كالتالي:

- التأكيد على ضرورة إغلاق صنابير المياه بعد الانتهاء من استخدامها.

- الاستفادة من الماء الزائد واستخدامه بطريقة ذكية مثل ري النباتات في حدائق المدرسة.

- تذكير الطلبة بأهمية ترشيد استهلاك المياه من خلال وضع ملصقات ولافتات توعوية توضح آلية التعامل مع المياه.

- تشجيع الطلبة باستمرار على سكب الماء المُتبقي في زجاجات المياه الخاصةِ بهم في حديقة المدرسة المزروعة، وهذا يُقلل من نسبة استخدام المياه للحديقة.

- استخدام «الدلو» وتعبئته بالمياه بدلاً من استخدام الصنبور خلال الأنشطة المدرسية التي تحتاج إلى استخدام الماء.

- استخدام مصفاة الصنبور وتركيبها على جميع الصنابير الموجودة في المدرسة والتي ستساعد على تقليل تدفّق المياه بنسبة تتجاوز 50% مع الحفاظ على ضغط الماء.

- تذكير الطلبة بشكل مستمر بإغلاق الصنبور بعد الانتهاء من استخدامه أو أثناء تنظيف الأسنان.