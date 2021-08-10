حملات توعوية بأهمية ترشيد مياه الشرب في قرى «حياة كريمة» ببني سويف

واصلت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في بنى سويف، حملاتها التوعوية لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، ورفع الوعي المائي للمواطنين، حيث نظمت المكلفات بالخدمة العامة، حملات لطرق الأبواب لتوعية المواطنين بقرى منشأة الشركة و كفر الجزيرة بمركز ناصر، والتي تشهد تنفيذ مشروع مد شبكات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذا لتوجيهات اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف.

واستهدفت الحملات تعريف المواطنين بالمبادرة التي تهدف إلي تحسين مستوي المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري، ومدي استفادة المواطنين منها كما يتم توعية المواطنين بـ «حصة مصر من نهر النيل - طرق ترشيد المياه والضرورة الملحة لذلك - كيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى - كيفية تحميل تطبيق 125 من الهاتف المحمول وطريقه إستخدامه - التعريف بالقطع الموفرة لإستهلاك المياه و التي توفر من 40 إلى 60 % من إستهلاك المياه».

وأطلقت شركة مياه بنى سويف، عددا من المبادرات لتوعية المواطنين، لاستهداف الفئات العمرية المختلفة، وتنفيذ حملات التوعية بالقرى التى تشهد تنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يشار إلى إدراج قرى مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى، والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة.