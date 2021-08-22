موسيماني يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام الجونة

قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء بعض التعديلات على تشكيل الأهلي أمام الجونة في المباراة المقبلة.

ويلتقي الأهلي أمام الجونة في مباراة هامة يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يجري «موسيماني» تعديلا في خط دفاع تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة بمشاركة المدافع الدولي المغربي بدر بانون، كما يغيب طاهر محمد طاهر، عن تشكيل الأهلي الأساسي للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، بعدما حصل اللاعب على بطاقة صفراء في لقاء فريقه الأخير أمام المصري البورسعيدي.

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