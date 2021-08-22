الملك سلمان يوافق على غسل الكعبة المشرفة غدًا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم الأحد، قرارًا أميريًا بغسيل الكعبة المشرفة، غدًا الاثنين، في حدث سيتابعه العالم الإسلامي.

وقالت الوكالة السعودية الرسمية: "صدرت الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على غسيل الكعبة المشرفة الاثنين القادم الموافق 15-1-1443هـ".

وأضافت الوكالة: "بهذه المناسبة أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن ولاة أمرنا الميامين - حفظهم الله- يولون الحرمين الشريفين وقاصديهما رعاية خاصة، وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة وتعظيمها لشعائر الله، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".

وتابعت: "ورفع معاليه شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين –حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم عليهما ثوب الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه".

العمرة

وعبّر الحجاج عن سعادتهم بقدرتهم على أداء العمرة بعد توقف دام أشهرًا بسبب وباء كورونا. ووصلت المجموعة الأولى من حجاج العمرة من الخارج إلى المملكة العربية السعودية في 15 أغسطس الجاري بعد رفع الحظر.

وقال الحجاج وفقًا لموقع "عرب نيوز" السعودي، إن جهود المملكة لخدمة الحجاج والزائرين واضحة وملموسة من خلال الخدمات المتنوعة التي تقدمها.

وأشاد عبدالمجيد من الجزائر بخدمات المملكة العربية السعودية لتسهيل العمرة لحجاج الخارج، وكذلك بالعربات الكهربائية المعروضة لمساعدة كبار السن وذوي المشاكل الصحية على التنقل بسهولة.