«تصل إلى السجن المشدد» اعرف عقوبة قتل أو تعذيب القطط والحيوانات الأليفة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، عددًا من مقاطع فيديو، لحيوانات أليفة بها آثار تعذيب بالغة، وأخرى لقيت مصرعها نتيجة ذلك التعذيب أو قيام بعض الأشخاص بتسميمها؛ ما دفع البعض للتساؤل عن التشريعات التي تجرم هذه الممارسات.

في هذا الصدد، تستعرض «الوطن» عقوبة قتل أو تعذيب الحيوانات الأليفة أو المستأنسة، على النحو التالي:

حبس 6 أشهر

نص قانون العقوبات المصري على تحديد عقوبة تصل إلى الحبس لأي شخص أقدم على ارتكاب واقعة قتل أو شروعه في قتل حيوان أليف.

كما نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة مالية لكل من قتل حيوانا مستأنسا.

كما ذكرت المادة المنصوص عليها في قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من وضع السم لحيوان أليف إذا كان سمكًا أو قطط أو غيرها من الحيوانات الأليفة المعروفة.

وضع الجناة تحت الملاحظة الأمنية

وتتضمن المادة المنصوص عليها في القانون المصري أنه يمكن وضع الجناة مرتكبي هذه الجرائم في حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد عن عامين.

العقوبة قد تصل للسجن المشدد

أما إذا قام المتهمون بهذه الجريمة في سواد الليل تكون العقوبة أشد وهى أن يتم معاقبتهم بالسجن المشدد أو السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وقد تصل إلى 7 سنوات. وذكر قانون العقوبات المصري أنه كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو أى نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا يعاقب بالحبس أو الغرامة.