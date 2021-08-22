اعتبرى الكارنيه معاكي..تفاصيل النصب على سيدة لإلحاق نجلها بكلية الشرطة

كشفت تحريات مباحث الاموال العامة، تفاصيل قيام مسجل خطر بالدقهلية بالنصب على سيدة بالشرقية بزعم إلحاق نجلها، بإحدى بكلية، وحصل منها على150 ألف جنيه، كمقدم ، لإلحاقه بالكلية ، حيث تبين أن المتهم ويدعى:" ص. ف" 46 سنة ، سبق اتهامه فى جرائم نصب، وتعرف على المجنى عليه عن طريق أحد معارفه، وأقنعها ان لديه علاقات وطيدة بمسئولين، وأنه قادر على إلحاق نجلها بكلية الشرطة.

مماطلة واتهام بالنصب والإحتيال

واوضحت التحريات أن الطالب نجل المجنى عليه ، لم يجتاز الإختبار الاول، فتوجهت المجنى عليها إليه، لاسترداد أموالها، لكنه ماطلها، ثم ألقى بمسئولية رسوب ابنها فى الاختبار، على شريكه الذى تبين أنه مسجل خطر أيضا، وانه حصل على أموالها وهرب، لكن المجنى عليها توجهت الى مباحث الاموال العامة وحررت محضرا بالواقعة، واتهمت المتهم بالنصب والاحتيال عليها، والإستيلاء على أموالها.

اعتبرى الكارنيه فى جيبه

واضافت التحريات أن المتهم أقنعها خلال الاتفاق:" اعتبرى الكارنيه فى جيبه" حيث وعدها بأن خضوعه للكشوفات، سيكون روتينيا، وأن مقبول فى كافة مراحل الغختبارات لكن ابنها رسب فى أول اختبار وذكرت التحريات أنه تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من المجنى عليها بقيام شخصين بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها على مبالغ مالية منها ، بزعم إلحاق نجلها بكلية الشرطة، زاعمان علاقتهما الوطيدة ببعض المسئولين

المتهم أقر بإرتكاب الواقعة

حبس المتهم ومطاردة شريكه تبين من التحريات أن المتهمين مسجلين خطر و عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط أحدهما.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب "، فتمت إحالة المتهم للنيابة التى قررت حبسه 4 ايام على ذة مة التحقيقات وكلفت المباحث بضبط المتهم الهارب ".