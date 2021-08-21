تفاصيل أكبر عملية احتيال.. رجل أعمال يبيع مشروع سكني مملوك للبنوك

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل واحدة من أكبر جرائم النصب والاحتيال، المتهم فيها رجل أعمال يدعى «م. م»؛ إذ حصل على قروض من البنوك بأكثر من 100 مليون جنيه، بضمانات وهمية، وأسس مشروعا سكنيا في مدينة نصر بالقاهرة، وبدأ في إنشاء عددا من مراحل المشروع، دون أن يسدد أقساط القروض لـ3 بنوك حصل على قروض منها.

المتهم مالك شركة عقارات معروفة

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن تحصل المتهم الذي يملك إحدى شركات العقارات، ومقيم بالقاهرة، على قروض مالية من عدة بنوك، وتأسيس مشروع سكني بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتعثره فى سداد أقساط القروض المستحقة عليه، والتهرب من دفعها، والاستمرار في تلقي أموالا من المواطنين راغبي الحجز في المشروع، دون أن يسلمهم الشقق، أو يسدد ديونه.

هارب من 149 سنة سجن

وتبين من التحريات أن المتهم سبق اتهامه في 45 قضية «نصب و شيكات»، ومحكوم عليه في 95 قضية، بإجمالي 149 سنة، وغرامات مالية بلغت 14 مليون جنيه، ونتيجة لعدم سداد أقساط قروض البنوك التي حصل عليها، حجز على المشروع السكنى لصالح البنوك.

وأضافت التحريات أن المذكور ارتكب العديد من وقائع النصب على المواطنين من خلال إيهامهم باستمرار ملكيته للمشروع، والإعلان عن بيع الشقق السكنية والتحصل على مبالغ مالية نظير التعاقدات، ثم اختفى تماما، ولم يتمكن أحد من التوصل إليه.

وكر المتهم شقة في الجيزة

وتشكل فريق عمل أمني لتعقب المتهم، حتى تم التوصل إلى مكان اختباءه في شقة بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة استهدف وضبط في المكان المذكور، وبحوزته عدد من الشيكات الخاصة بالعملاء صادرة لصالح المتهم، وعقود بيع منه لآخرين بالمشروع السكني، وكمية من الأوراق الخاصة بالمشروع، منسوب صدورها للجهات الحكومية تستخدم في التحايل على راغبي شراء الشقق السكنية، وإيهامهم بإستمرار ملكيته للمشروع، و2 خاتم تابعين الشركة، ودفتر شيكات منسوب لأحد البنوك، خاص به.