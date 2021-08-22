«السنوسي»: دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة البطولة الأكبر على مستوى الجمهورية

علق محمد عبد السلام السنوسي، أمين المتابعة وتقييم الأداء بحزب مستقبل علي مستوى الجمهورية، على انطلاق دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة تحت شعار« أنت البطل»، قائلًا إنه هو البطولة الأكبر والأوسع انتشارا على مستوى الجمهورية، موضحًا أنها تمنح الشباب فرصة جيدة لممارسة الرياضة والإبداع فيها، منوهًا بأن الحزب يتبنى للمواهب في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك تماشيا مع سياسات الدولة والقيادة السياسية لرفع راية مصر في مختلف المحافل الدولية والعالمية.

وشهد أمين المتابعة وتقييم الأداء بحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية محمد عبد السلام السنوسي يرافقه الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا هشام قدوس، انطلاق دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة تحت شعار «أنت البطل» بمركز قفط، وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام للحزب.

وأجريت مراسم قرعة العلنية للدوري بحضور أمين شباب المحافظة المشرف العام علي البطولة محمد عبد الستار تمام وأمين العمل الجماهيري بقنا كريم عبد المريد وأمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمركز قفط محمود عبد الفتاح آدم ومندوبي الفرق المشاركة بالمركز.

ومن جانبه قال محمود عبد الفتاح، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمركز قفط، إن المركز يشارك بـ28 فريقًا في البطولة تضم 280 شابًا من أبناء المركز، وتجرى مباريات الدوري على ملعب «العويضات» بمدينة قفط تحت إشراف لجنة تحكيم على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن جائزة المركز الأول 10 آلاف جنيه، وكأس البطولة والمركز الثاني 8 آلاف جنيه، وميداليات المركز الثاني والمركز الثالث 5 آلاف جنيه.