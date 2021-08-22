 سعد الصغير بعد مساعدة طفلين مشردين: كنت ممكن في يوم أكون مكانهم

تصدر الفنان سعد الصغير محركات البحث على «جوجل»، بعدما ساعد طفلين مشردين في الشارع انفصل والدهما ووالدتهما في مرحلة الصغر، حيث خرج الصغير في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يوضح حقيقة الأمر، قائلًا: «رسايل حضراتكم بشوفها والكومنتات بشوفها، أعظم حاجة في الدنيا تساعد حد مش قادر كان الواحد ممكن في يوم من الأيام يكون مكان الناس دي، بجد الكلام من كل قلبي وربنا يعلم ما في القلب حابب بس أشكر كل الناس إخواتي وأصحابي اللي دايمًا بيشجعوني وحضراتكم على فعل الخير دايما وده اللي الناس هتفتكرني بيه مش أكتر، مفيش حاجة هتدوم كله هيمشي فا بس قولت أصبح عليكم».

سعد الصغير يوجه الشكر لجمهوره بعد دعمه

وأضاف سعد، «يا ريت أي حد يقدر يساعد أي حد غلبان محتاج بجد أو أي حالة يساعد والله والله عن نفسي كل اللي والواحد في ده من كرم ربنا فقط، اتمنا كلنا نحب بعض ونساعد بعض واللي معاه يساعد الي مش معاه، صباح الفل على أحسن واطيب شعب في العالم».

سعد الصغير ينقذ طفلين من التشرد فى بث مباشر

وكان الفنان سعد الصغير نشر بثا مباشر على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، خلال عطلته الصيفية بالإسكندرية، بعدما التقى طفلين مشردين فى الشارع، تحدث إليهما ليتعرف على سبب نومهما فى الشارع، فتبين أن الطفلين مشردين بسبب انفصال والدهما ووالدتهما، وكلٌ منهما تزوج من شخص آخر، و ساعدهما سعد الصغير وأوجد مأوى لهما لحمايتهما من التشرد.

وعن الادعاء بأنه يرغب في الشهرة، قال: «والله يا جماعة مش بتاع شو، أنا أو أي حاجة الواحد بيعمل علشان خاطر ربنا مش أكتر والواحد ربنا يكرمه بس يا ريت لو مش قد العيال بلاش تجيبهم، أحسن ليه تعمل في طفل كدة ولسة مشافش الدنيا ربنا بيرحم، بس يا ريت أي حد يشوف حالات زي دي يبعتلي على الصفحة وربنا يكرم إن شاء الله».

واختتمت «سعد» حديثه، «هتساعد هتنجح ربنا هيكرمك طول ما إنت معا ربنا متشغلش بالك بحد ربنا يكرمنا ويكرمكم جميعًا»