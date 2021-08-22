التنسيق الحضاري يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس للحفاظ على الهوية

وقع الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بروتوكول تعاون للحفاظ على هوية المدن المصرية، طبقا لاشتراطات البناء بقانون البناء الموحد، وذلك بتنفيذ وإعداد دليل دعم الهوية العمرانية والبصرية، من خلال اشتراطات ضبط العمران بالقاهرة وضواحيها، على أن يعتمد هذا الدليل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ويكون جزءً أصيلا من تراخيص البناء للعقارات التي سيجري إنشائها، وكذلك واجهات المحلات التجارية من أجل استخلاص طابع عمراني مميز للمدن المصرية الممتدة بالأحياء العمرانية بالقاهرة.

وقال رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، في بيان له اليوم، إن هذه المرحلة تهدف إلى وضع الاعتبارات التصميمية للواجهات في مختلف أقاليم مصر «القاهرة الكبرى- الإسكندرية مطروح- الواحات والوادي الجديد- الدلتا- إقليم قناة السويس- شمال وجنوب سيناء- شمال ووسط الصعيد- جنوب الوادي»، وذلك من أجل تحديد وتعزيز الهوية البصرية لكل إقليم، والتأكيد على الخطوط الفاصلة التي تدعم الإختلاف والتنوع بين الأقاليم، مع مراعاة الاعتبارات التصميمية المؤثرة علي واجهات المباني، كالعوامل المناخية والجغرافية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الظروف البيئية التي تؤثر على المعالجات المختلفة، من ألوان ومواد بناء وتشطيبات ونسبة الفتحات، والتعرف على الهوية المعمارية والعمرانية المميزة لكل إقليم، حتى يجري التعامل بها عمرانيا وتدعيمها.

وكشف عن تقديم جامعة عين شمس، دراسة بأولوية الأحياء من حيث الفرص البنائية، وفق عدد الأراضي الفضاء وطلبات الترخيص، لتكون الدراسة ذات قابلية للتنفيذ، والاحتياج بناء علي تطبيق الإشتراطات البنائية المطبقة حاليا، لخلق نسق عمراني مميز لكل مدينة، وخلق فراغ عام يحافظ على الصورة البصرية للمدينة، في ضوء ما نشهده من نقلة حضارية في جميع قرى ومدن محافظات مصر.

في سياق منفصل، يعد الجهاز القومي التنسيق الحضاري، حاليا، مشروع كتاب وثائقي لتأريخ الحياة المعمارية والتاريخية والاجتماعية لحي جاردن سيتي بالقاهرة، ليطبع إصدارا جديدا عن الحي ضمن سلسلة «ذاكرة المدينة»، التي تهدف للتعريف بالمناطق التراثية الكائنة بالمدن المصرية.