رئيس «التنسيق الحضاري»: نجهّز لطرح أول مسابقة لتطوير ميادين المحافظات

قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إنه يجرى حالياً التجهيز لأول مسابقة من نوعها لتجميل ميادين مصر، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية. وأضاف «أبوسعدة» فى حواره لـ«الوطن»، أنه يتم حالياً العمل على عدد من المشروعات، ومن أبرزها تطوير مدينة القرنة بالأقصر (مدينة المعمارى حسن فتحى) بمعرفة «اليونيسكو».. وإلى نص الحوار:

ما أحدث جهود التنسيق الحضارى فى تجميل ميادين مصر؟

- نسعى حالياً لإعداد أول مسابقة لتجميل الميادين الرئيسية فى المحافظات على مستوى الجمهورية، وستكون المسابقة بالتعاون بين «التنسيق الحضارى» ووزارة التنمية المحلية، على أن يتم طرح المسابقة لتجميل الميادين الرئيسية بجميع المحافظات، ويجرى حالياً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإعداد الاشتراطات والتفاصيل اللازمة لطرح المسابقة، حتى يتم اختيار الميادين، التى تُمثل كل محافظة، على أن تكون مدرجة فى خطة تطوير المدينة، قبل طرحها للفنانين والمعماريين، ليُقدم المتسابقون أفكارهم، ويتم الاختيار من بينها، للتنفيذ على أرض الواقع، لتشمل جميع المحافظات، على أن يتم العمل على ميدان رئيسى فى كل محافظة.

ألم يتم طرح مسابقات لتجميل الميادين من قبل؟

- جاءت هذه المسابقة بعد أن قمنا بطرح مسابقة لتجميل العاصمة الإدارية الجديدة، والجهاز القومى للتنسيق الحضارى خاطب جميع المحافظات، وطالبها بألا يتم أى تطوير فى الميادين إلا بعد الرجوع إلينا، لعرض رسومات التطوير على الجهاز، لأننا لدينا فى الجهاز الخبراء والمتخصصون، لكى تتم مراجعة هذه الرسومات والأفكار ومدى ملاءمتها للمكان، وعلاقة العمل الفنى بالميدان ومحيطه، وما يتم عرضه علينا نقوم بمراجعته عن طريق المتخصصين.

وماذا عن التماثيل التى يُعاد تلوينها بشكل منفّر فى بعض الميادين؟

- فى حالة إعادة تلوين الأعمال الفنية التى يتم عمل تطوير لها، والموجودة بالفعل فى بعض الميادين من فترات سابقة، نتدخّل للإصلاح ومنها مثلاً تمثال الخديو إسماعيل فى بورسعيد، الذى تم دهانه، وعمل معالجة سيئة له، وتدخّل التنسيق لإزالة التشوّهات وإعادة العمل الفنى كما كان.

مع قُرب انتهاء السنة المالية، ما المشروعات التى لم يتم الانتهاء منها؟

- بدأنا العمل على مشروع تطوير قرية القرنة التراثية بالأقصر، وهى إحدى القرى التى أنشأها المعمارى حسن فتحى، والمدرجة على قائمة التراث العالمى، وبدأنا العمل بالقرية هذا العام، على أن يتم استكمال أعمال التطوير بها خلال العام المقبل، ويجرى ترميمها حالياً من خلال منظمة «اليونيسكو»، وبمعرفة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

أبوسعدة» لـ«الوطن »: تدخّلنا لإزالة تشوهات الأعمال الفنية.. ونستكمل العمل في مسار العائلة المقدسة

وماذا عن باقى مشروعات الجهاز؟

- يجرى العمل حالياً على استكمال أعمال التطوير بحديقة الأزبكية وباقى ميادين وسط البلد، ونعمل على الارتقاء بنادى الشيش ونادى السلاح الموجود فى حديقة الأزبكية. ويتابع «التنسيق الحضارى» مشروع إحياء وتطوير مناطق القاهرة التاريخية، كما يتابع «التنسيق الحضارى» مع الجهات المعنية استكمال العمل على مشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة، الذى يتضمن 25 نقطة مرت بها العائلة المقدّسة، تمتد من سيناء حتى أسيوط، وهو مشروع قومى يُنعش السياحة.

المشروعات

الجهاز يستكمل أعماله فى توثيق المبانى التراثية، ومشروع «حكاية شارع»، و«عاش هنا» و«ذاكرة المدينة»، ويجرى مجموعة جديدة من اللوحات المعدنية فى مشروع «عاش هنا»، كما انتهينا من تنفيذ 50 شارعاً فى محافظة الإسكندرية، وتم وضعها على موقع مشروع «حكاية شارع».