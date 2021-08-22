الكنيسة تعلن عن ظاهرة فريدة في عيد العذراء بالدقهلية: الشمس تعامدت على المذبح

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقوع ظاهرة فريدة اليوم الأحد، بالتزامن مع الاحتفال بعيد العذراء 2021، أو ما يُعرف بعيد صعود العذراء مريم، الذي تحتفل به الكنيسة بعد صوم امتد لمدة 15 يوما تكريما لوالدة المسيح.

تعامد الشمس على كنيسة مارجرجس

وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن كنيسة مار جرجس الأثرية، بقرية صهرجت الكبرى بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، شهدت ظاهرة فريدة اليوم الأحد، خلال القداس الإلهي الذي ترأسه الأنبا صليب، أسقف ميت غمر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بمناسبة عيد العذراء 2021.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان رسمي، إن الظاهرة الفريدة التي شهدتها كنيسة مار جرجس الأثرية، بقرية صهرجت الكبرى بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، تمثلت في تعامد الشمس على مذبح القديسة العذراء مريم، في عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء مريم.

قداسات عيد العذراء 2021

وأقيمت اليوم الأحد، قداسات عيد العذراء 2021، في كل كنائس وأديرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهي المناسبة التي يحتفل بها الأقباط الأرثوذكس يوم 16 مسرى طبقا للتقويم القبطي، حيث أقيمت صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتفل بمناسبة عيد العذراء 2021 منذ القرن الرابع الميلادي، إلا أن تلك المناسبة تعود إلى القرن الأول الميلادي بحسب كتاب السنكسار الكنسي وهو كتاب يقرأ في صلوات الأقباط داخل الكنائس القبطية الأرثوذكسية، حيث أشارت إلى أن أول من احتفل بتلك المناسبة كانوا رسل المسيح.

والظاهرة الفريدة التي شهدتها كنيسة مارجرجس بالدقهلية، تم بثها على الهواء مباشرة عبر قناة مارمرقس الناطقة الرسمية باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتي تبث من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويشرف عليها الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، كما نشرت العديد من الصفحات الكنسية الرسمية صور تلك تعامد الشمس على مذبح القديسة العذراء بالكنيسة ذاتها.