الأنبا يواقيم يترأس صلاة اللقان وقداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء بإسنا

احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت، مساء أمس الاثنين، بعيد الغطاس المجيد، الذي يوافق ذكرى تعميد السيد المسيح في نهر الأردن، وأقيم صلوات اللقان وقداس العيد وسط أجواء احتفالية ومشاركة محدودة من آباء الكهنة وخورس الشمامسة فقط، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وترأس نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، صلوات طقس اللقان وقداس عيد الغطاس المجيد، الذي أقيم بكنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا، وشاركه في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص مينا جاد، والقمص بولا نصر الله، والقس فيلوباتير سفين، والقس إبراهيم عبادي، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات صلوات طقس اللقان وقداس العيد، والتي انتهت في الساعات الأولى من يوم العيد.

يشار إلى أن الاحتفال بعيد الغطاس يتضمن «صلاة اللقان» قبل القداس الإلهي، والتي تقام ثلاث مرات في السنة، وهي عيد الغطاس وخميس العهد وعيد الرسل ويحتفل الأقباط بعيد الغطاس، بأكل القلقاس والقصب وإضاءة الشموع بقشر البرتقال.

وفي نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس.