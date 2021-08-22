سحر الجعارة: الإعلام المصري تناول صورة المرأة بإيجابية منذ تولي السيسي

قالت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة، إن الإعلام أهم أداة لنشر الوعي والثقافة لدى الناس لأنه يصل مجانا إلى كل الفئات العمرية، مضيفة أنه يجب التفرقة بين الإعلام والدراما التليفزيونية، مشيرة إلى أن الدراما المصرية في الماضي كانت تقدم المرأة في الماضي بشكل مشوه حيث كان يركز على ضرب السيدات وسرقتها للسيدات من الأزواج المختلفة.

تغيير شكل تناول الإعلام للمرأة في عهد السيسي

وأضافت «الجعارة» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور، اليوم الأحد، أن الإعلام المصري كانت عنده إشارة في تغيير تناول موضوعات المرأة بصورة إيجابية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما زار السيدة التي تم التحرش بها في ميدان التحرير.

سنة من تاريخ مصر ضاعت في ظل حكم الجماعة الإرهابية

وتابعت الكاتبة الصحفية: «سنة من تاريخ مصر ضاعت وبتحكمنا جماعة إرهابية معادية للمرأة، وواقعة التحرش التي وقعت في ميدان التحرير كانت محاولة إرهاب للناس بعد فوز الرئيس السيسي بالانتخابات».

سناء البيسي فتحت الطريق لمحمود الكردوسي

وأوضحت «الجعارة» أن الكاتبة سناء البيسي كانت إحدى السيدات التي حرصت على تقديم كُتَّاب ذكور أصحاب مهارات غير مسبوقة خاصة في مجلة «نص الدنيا» وأفسحت لهم الطريق، وعلى رأسهم محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، والشاعر أحمد الشهاوي وغيرهما من الأسماء.

DMC مساحة الحديث فيها أوسع من ماسبيرو

وذكرت الكاتبة الصحفية أن فرص الحديث في قناة مستقلة مثل قناة DMC أوسع بكثير من ماسبيرو، لافتا إلى أن الصحافة هي الأسبق، مؤكدة أن الكتاب عندما يعدون برامج فإنها تكون الأنجح، لافتة إلى أن عصر السيدات الناجحات بدأ بظهور الإعلاميات حسن شاه وأمينة السعيد ولكنها بعدها ظهر جيل أقل نجاحا ثم عاد جيل آخر ناجح، مواصلة: «الختان وتغليظ العقوبة عليه تم في آخر 10 سنوات فقط، وتغليظ التحرش ظهر في آخر سنين، والحكم على محامي دعا للتحرش بالنساء ظهر في 10 سنين وكذلك ظهور مصطلح التنمر ظهر مؤخرا».