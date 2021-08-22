القصير: نسعى لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة واستصلاح الأراضي

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بقطاع الزراعة بصورة كبيرة للغاية، ووجه بالتوسع الأفقي والبحث عن استصلاح أراضٍ جديدة من أجل زيادة رقعة الأراضي الزراعية، موضحًا أن هناك مشروعات كبرى تقوم عليها الوزارة في منطقة توشكى وشرق العوينات وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة والوادي الجديد، وكل هذا الأمر يُعد توسعات أفقية من أجل زيادة مساحة الأراضي الزراعية 2 أو 3 مليون فدان.

نسعى لاستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع

وأضاف «القصير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أنه في تلك المناطق الحديثة من الممكن استخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع، واستخدام الزراعات بأساليب متقدمة، وكذلك آليات الري الحديث، فضلًا عن تطبيق البحوث الزراعية وتقنيات الزراعة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي تابع معنا كل هذه الأمور، مؤكدًا أن هناك مركز خاص بالأبحاث الزراعية منذ فترة لكنه لم يدخل حيز الخدمة.

لابد من دخول تقنيات جديدة في قطاع الزراعة

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن السيسي وجه بأن نتائج مراكز البحوث يجب أن تُطبق على أرض الواقع، ولابد أن تدخل تقنيات جديدة في الزراعة، إذ أن استخدام الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى مهارات وتدريب من أجل معرفة العمل في المجال، وسيحدث هناك تنسيق بين زارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من أجل تطوير هذا المركز البحثي، بحيث يصبح كمدرسة أو مركز تدريبي، « ندخل الناس اللي هتشتغل في الأماكن دي ونديهم تدريب مهني مكثف».

وزير الزراعة يكشف دور وأهمية مراكز الأبحاث والتدريب

وواصل: « المركز موجود وهنبدأ ننسق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عشان ندخله مرحلة الخدمة، إزاي يقبل الناس وازاي يدربهم، ومين يدرب ونزوده بالباحثين، عاوزين نعمل توسع أفقي في منطقة توشكى أو الدلتا الجديدة نبص على الارض الجديدة فيه حفر واستصلاح الاراضي ونشوف التركيبة المحصولية واحتياجاتها المائية ودرجة الملوحة، المراكز البحثية مهمة في هذه الأماكن».