مستورد الصبارة الراقصة: حجزت 6 لنفسي بالعافية.. ومينفعش تتصنع في مصر

قال إبراهيم العيسوي، مستورد الصبارة الراقصة، إنه يتابع أحدث المنتجات من خلال مكتب الشركة في الصين ويختار الأصناف التي تجذب أكبر عدد من الجمهور، لافتا إلى أنه استورد شحنة صغيرة من الصبارة الراقصة وبعد زيادة الطلب عليها طلب من الصين شحنة أخرى، متابعا: «وعملت بقى دي فرقعة في السوق وجذب أكبر عدد من الناس، وهي بتغني 120 أغنية وتردد الكلام مع الطفل بصوت واضح، والفترة الأخيرة بندور على الجودة في لعب الأطفال أكتر من وجود الصنف في حد ذاته».

سر عدم تصنيع الصبارة الراقصة في مصر

وأضاف «العيسوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه لا يمكن أن يصنع الصبارة في مصر لأن ذلك مكلف ولأنها سلعة وقتية، حيث سيزداد الطلب عليها لفترة معينة وتصبح مجرد لعبة عادية مع مرور الوقت.

لماذا الصبر الراقصة مرتفعة السعر في السوق

وتابع مستورد الصبارة الراقصة: «هي فيها يو إس بي وتسجيل وفيها 120 أغنية وخامتها نضيفة كويس، ده سعرها الدولي وإحنا بناخد الربح الدولي وبنكسب المتوسط بتاعنا وهي مش هتنزل أقل من كدة، بنحاول نسعد الطفل لأن اللعبة بالنسبة له زي المياه والهوا، اه الكبار عاوزينها كل واحد عاوز يجيبها لخطيبته أو المدام، ربنا يسعد الناس، أنا حاجز 6 لنفسي بالعافية».

الصبارة الراقصة حديث السوشيال ميديا

ولاقت لعبة الصبارة الراقصة رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات القصيرة يوتيوب بعد ظهور بفترة وجيزة وأزاد الطلب عليها مما أدى إلى رفع سعرها من 75 جنيه إلى 1500 جنيه في بعض المواقع الإلكترونية التي تبيع المنتجات.