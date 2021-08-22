المستشار العلمي: نستعين بخبرات علماء «البحوث الزراعية» و«بحوث الصحراء».. ونطبق برنامج تسميد ومكافحة مثالياً

«عبدالحكيم»: «البطاطس والبنجر والفاصوليا والجزر والذرة والفول السودانى» أهم المحاصيل

قال الدكتور ياسر عبدالحكيم، المستشار العلمى بمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، إن البنجر والفاصوليا والجزر والذرة والفول السودانى أهم المحاصيل التى يتم إنتاجها حالياً من أراضى المشروع.

متوسط إنتاجية فدان البنجر 45 طناً بزيادة 10 أطنان عن أراضي الدلتا..ونورد المحصول لمصانع السكر ويُستخدم في إنتاج الأعلاف

وأضاف، فى حوار لـ«الوطن»: «نستعين بخبرات علماء مركزى البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، ونطبق برنامج تسميد ومكافحة مثالياً»، مشيراً إلى أن متوسط إنتاجية فدان البنجر سنوياً يبلغ 45 طناً، بزيادة 10 أطنان عن أراضى الدلتا، ويتم توريد المحصول لمصانع السكر، كما يُستخدم فى إنتاج الأعلاف الحيوانية، وفيما يلى نص الحوار:

ما الهدف الأساسى من مشروع مستقبل مصر؟

- نحن أمام مشروع قومى على درجة كبيرة جداً من الأهمية، والمشروع يستهدف زيادة الرقعة الزراعية فى مصر، حيث تتمتع مصر بمزايا على مستوى المناخ والرقعة الزراعية والخبرة الزراعية المتراكمة، وبالتالى لا بد من الاستفادة من كل ذلك والتوسع فى زراعة مئات الأفدنة وفق أحدث أساليب الزراعة والرى العلمية.

ما المحاصيل التىتتم زراعتها فى المشروع؟

- تتم زراعة البطاطس والبنجر والفاصوليا والجزر والذرة، إضافة للفول السودانى، وهناك مرحلة للتوسع لزراعة محاصيل أخرى لها جدوى اقتصادية سواء للتصدير فى الخارج أو فى السوق المحلية، وكل هذه المحاصيل على درجة عالية من الجودة والسلامة الغذائية.

ما مواصفات محصول البنجر فى مشروع مستقبل مصر ومدى اختلافه عن المنزرع بالوادى والدلتا؟

- المشروع يستعين بخبرات علماء من مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، ويطبق برنامج تسميد ومكافحة مثالى لحماية المحاصيل، ويتم استخدام نظام الرى بالرش المحورى أو PIVOT، وهو نظام يتميز باستهلاك أقل للمياه عن المحصول المزروع فى الدلتا، بما يوفر كمية كبيرة من المياه، وإنتاجية محصول البنجر للفدان الواحد هنا أكبر من أى منطقة أخرى داخل مصر، إضافة إلى أن البذرة نفسها عالية الجودة وذات مواصفات أفضل بكثير.

ما متوسط إنتاجية مشروع مستقبل مصر؟

- يبلغ متوسط إنتاجية الفدان فى مشروع مستقبل مصر 45 طناً للفدان الواحد فى العام، بينما متوسط إنتاجية الفدان فى الدلتا من 35 لـ40 طناً، بزيادة 10 أطنان، وطبعاً متوسط الإنتاجية يختلف من محصول لآخر، لكنه بشكل عام هناك زيادة فى الإنتاجية داخل المشروع، وهذا يرجع للأسباب العلمية التى أشرت إليها.

أين يذهب إنتاج محصول البنجر؟

- البنجر من المحاصيل الاستراتيجية، ويتم تطبيق نظام الزراعة التعاقدية، حيث يتم التعاقد مع مصانع السكر لتذهب الإنتاجية إلى مصانع السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

هل يستخدم محصول البنجر فى أى منتجات أخرى بخلاف السكر؟

- نعم يتم استخدامه فى صناعة الأعلاف الحيوانية.

وماذا عن نسبة ملوحة المياه الجوفية المستخدمة لرى أراضى المشروع؟

- نسبة ملوحة مياه الآبار منخفضة، والبنجر نبات يتحمل الملوحة، وهناك نظام يستخدم فى التسميد للإنتاج تحت أى ظروف للملوحة لاستخلاص أعلى نسبة سكر من البنجر.

نظراً لإقامة المشروع وسط الصحراء كيف يتم التغلب على الإجهاد الحرارى للمحصول؟

- يتم تنظيم عملية الرى مع وضع عناصر سمادية معينة واستخدام نظم تغذية للنبات تساعده على عدم فقدان المياه تحت الحرارة العالية فى الصحراء.

استخلاص السكر

لا بد من دراسة العناصر الغذائية المؤثرة على السكر فى البنجر قبل الزراعة، وأهم عنصر غذائى يزيد نسبة السكر هو عنصر المنجنيز، ويستخدم فى أول 3 شهور فى الزراعة للبنجر، بما يُعرف بمرحلة النمو الخضرى، وتتم إضافته بمعدل نصف كيلو للفدان مرة كل 15 يوماً لزيادة كفاءة عملية البناء الضوئى، يعقبه فى الأهمية عنصر الفوسفور لتحويل الجلوكوز إلى سكروز.