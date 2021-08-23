المعهد المصرفي يعلن فرص تدريبية للطلاب والعاملين في القطاع البنكي

أعلن المعهد المصرفي المصري، الجناح التدريبي للبنك المركزي، توفير فرص تدريبة للحصول على شهادة Business Lending Certificate.

وقال المعهد عبر صفحته على «فيس بوك»: «لسه متخرج أو متعين جديد في القطاع المصرفي؟ مهتم تفهم أكتر عن أساسيات المحاسبة، وتحليل البيانات ومراقبتها من البيانات المالية، ووصف كيفية اتخاذ قرار ائتماني من خلال التحليل الاقتصادي، ومبررات الإقراض وتحليل بيان التدفق النقدي والتوقعات؟ EBI بتوفرلك فرصة إنك تبقى حاصل على شهادة Business Lending Certificate لمزيد من المعلومات ابعتلنا رسالة او اتصل ب 15200».

خدمة جديدة مكملة لخدمات التقييم وهي خدمة المراقبة الذاتية

ووقع المعهد المصرفي المصري، اتفاقية تعاون مع شركة ميرسر ميتل «Mercer Mettl»، لاتاحة خدمة جديدة مكملة لخدمات التقييم وهي خدمة المراقبة الذاتية «Auto Proctoring» والتي تتم إلكترونياً عن بعد للمرشحين والمتدربين من القطاع المصرفي، مما يسهل إجراء جميع الاختبارات بشكل آمن عبر الإنترنت من أي مكان وفي أي توقيت تحت المراقبة.

تقنيات الذكاء الاصطناعي وهي واحدة من أفضل النظم المستخدمة

وهذا التقنية الإلكترونية المستخدمة في المراقبة تتم من خلال نظام يطلق عليه «Mpaas»، وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وهي واحدة من أفضل النظم المستخدمة في الوقت الحالي بهذا المجال، والتي تهدف إلى تنفيذ الاختبارات بشكل سلس وبأعلى قدر من الأمان لبيئة الاختبار.

كما أنها تتيح آفاقا جديدة في منهجيات تنفيذ مشروعات التقييم مما يمكن المعهد من التوسع في تنفيذ الاختبارات عن بُعد في أي مكان «داخل مصر أو خارجها» مما ينعكس إيجابيا على فاعلية وسرعة تنفيذ المشاريع ويؤثر بشكل كبير على التكلفة وإتاحة الفرصة لتنفيذ مشروعات متعددة في نفس الوقت بجودة عالية تواكب المعايير العالمية لأداء الاختبارات عن بعد، كما أنها تمكن مسؤولي التنفيذ من التحقق من هوية المشاركين وللتأكد من سير عملية أداء الاختبارات مع الحفاظ على سرية وحقوق الملكية الفكرية للمحتويات.