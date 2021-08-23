انفجار في منصة نفطية تابعة لشركة «بيميكس» جنوب شرقي المكسيك

وقع انفجار، أعقبه اندلاع حريق أمس الأحد، في منصة نفطية تابعة لشركة «بيميكس» المكسيكية، وأشارت مصادر، إلى انفجار منصة «كيه يو ألفا» البحرية في منطقة كامبيتشي، فيما وردت أنباء عن وقوع الحادث في مركز توزيع الغاز والنفط إلى منشآت نفطية أخرى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واشارت تقارير غير رسمية إلى إصابة 6 أشخاص في الانفجار، فيما تم نقلهم بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في سيوداد ديل كارمن الواقعة في ولاية كامبيتشي جنوب شرقي البلاد.

«ميرور» البريطانية: الانفجار الضخم تسبب في ظهور سحب كثيفة من الدخان في الهواء

من جانبها، قالت صحيفة «ميرور» البريطانية، إن الانفجار الضخم، تسبب في ظهور سحب كثيفة من الدخان في الهواء، مما أثار مخاوف من وقوع العديد من الضحايا.

جدير بالذكر، أن المنصة البحرية كجزء من مجمع «كيه يو مالووب زاب» الكبير، ويعد الأخير واحدا من أكبر الحقول المكسيكية، حيث ينتج نحو 640 ألف برميل من النفط يوميا.