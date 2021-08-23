«قناة السويس»: 10 مليارات دولار تكلفة مجمع بتروكيماويات السخنة

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروعات قناة السويس تتركز في الموانئ والمناطق الصناعية ببورسعيد والسخنة، موضحًا أن ميناء شرق بورسعيد شهد العديد من المشروعات، من بينها التوقيع مع تحالف شركات على مشروع تداول حبوب الغلال، بتكلفة استثمارية تتخطى ملياري جنيه.

منطقة السخنة تضم مشروعات عملاقة

وأضاف «زكي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن منطقة السخنة تضم مشروعات عملاقة، من بينها أكبر مجمع بتروكيماويات في الشرق الأوسط بتكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار، كما أن السخنة ستصبح أكبر مركز للبتروكيماويات في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة بالسخنة توفر ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل.

المنطقة الصناعية الروسية

وحول المنطقة الصناعية الروسية، قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس «عقدنا جلسات عمل متعددة، آخرها كانت في موسكو نهاية يوليو، وضعت برنامجا زمانا للمشروع، ومن المقرر وصول وفد روسي الأسبوع المقبل لمعاينة المواقع الجديدة، لنتحول من مرحلة الاتفاقية الإطارية إلى عقود التشغيل»، ويضم المشروع 30 شركة روسية.

إحدى الشركات الروسية تستهدف تصنيع عربات السكك الحديدية

وتابع: «نريد أن نسميها الاستثمارات الروسية وليس المنطقة الروسية»، مشيرا إلى أن إحدى الشركات الروسية تستهدف تصنيع عربات السكك الحديدية، وتم تخصيص 500 ألف متر للمرحلة الأولى للاستثمارات الروسية، في السخنة ومليون متر في شرق بورسعيد، و«نجحنا في إصدار تعديل على اللوائح لتشجيع الاستثمار».

الانتهاء من العقود التشغيلية للشركات الروسية قريبا

وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من العقود التشغيلية للشركات الروسية قريبا، كما أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف توفير مليون فرصة عمل مباشرة خلال عام 2030، لافتا إلى توفير مات يقرب من 100 ألف فرصة حتى الآن، مؤكدًا على امتلاك الهيئة لإيراد جيد يكفي للإنفاق على المشروعات، في ظل تحقيق نمو بكل الموانئ قائلا «الدخل لا يكفي لكن بنتصرف والرئيس لا يبخل علينا بشيء».