بعد قليل.. محاكمة 8 متهمين بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابي

تنظر الدائرة الأولى إرهاب اليوم الإثنين محاكمة 8 متهمين فى قضية التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي، إذ تحمل القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وكان أمر الإحالة قد تضمن أنه خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 تخابر المتهمون مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي بداخل وخارج مصر.

التهم التي نص عليها أمر الإحالة

أولا: قام المتهمان الأول والثانى بالتخابر لمصلحة عدد من الأفراد الذين يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، وذلك بعد أن أبرم المتهم الأول والثالث اتفاق مع مجهولين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي خارج مصر على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد والتي شملت ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة وذلك بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، كما تم تكليف المتهم الثاني والذي لديه صفة قيادي في الجماعة بالداخل ببناء حلقة تواصل مع المتهم الأول وذلك للحصول على معلومات والأموال ووضع التعديلات النهائية على مخطط تنفيذ العمليات الإرهابية، ليباشر المتهم الثاني مهامه التي كلف بها من قبل الجماعة وقام بإرسال المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال للبدء في عملية تنفيذ المخطط الإرهابي.

وذكر أمر الإحالة أيضاً أنّ المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس قد انضموا إلى الجماعة الإرهابية "داعش"، بالإضافة إلى تلقي المتهم الأول تدريبات لدى الجماعة الإرهابية، شملت تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها باستهداف المنشآت الحيوية في الدولة.

المتهمون تواصلوا بالداخل والخارج عبر شبكة المعلومات الدولية

وتضمن أمر الإحالة أنّه بالإضافة إلى تلقي المتهمين الأموال والتدريبات على يد عناصر في تنظيم داعش الإرهابي إلاّ أنه من المتهم الأول إلى السادس قاموا باستخدام موقعا على شبكة المعلومات الدولية وذلك من أجل تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين عناصر التنظيم داخل وخارج مصر.